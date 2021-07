Abhimanyu Mishra se convierte con 12 años en el Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia

Abhimanyu Mishra es un prodigio.

El chavalestadounidense se convirtió con tan solo 12 años, cuatro meses y 25 días en el Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia, distinción que durante 19 años perteneció al ruso Serguéi Kariakin, quien lo consiguiera a la edad de 12 años y siete meses.

El talentoso joven alcanzó la máxima categoría de la especialidad tras conseguir en este miércoles en Budapest, capital de Hungría, su tercera norma de Gran Maestro (GM), título que se otorga por un alto nivel de rendimiento en un torneo de ajedrez de gran categoría, al imponerse al competidor indio Leon Mendonca en el torneo Vezerkepzo GM Mix.

Mishra ha participado en diversos torneos celebrados en la capital húngara desde el mes de abril. Desde entonces, sus destacadas participaciones le valieron superar las 2.500 unidades Elo en el ‘ranking’ de la Federación Internacional de Ajedrez y cosechar tres normas de GM, completando así los requisitos para acceder a la ‘élite’ del ajedrez.

Finally checkmated the biggest opponent (ongoing pandemic ) which stopped me for 14 months. Thanks everybody for all your love and support.Looking forward for World cup. pic.twitter.com/llao5ZMMhC

«Finalmente hice jaque mate al oponente más grande (pandemia en curso) que me detuvo durante 14 meses. Gracias a todos por todo su amor y apoyo. Esperando la Copa del Mundo», comentó el chico en Twitter celebrando su marca.

Durante su corta pero impresionante trayectoria, Mishra se ha convertido en la persona mas joven en obtener los títulos de Maestro Nacional de EE.UU., Maestro Internacional y Gran Maestro de ajedrez, los cuales consiguió a los 9, 10 y 12 años de edad, respectivamente.

Ahora, el ajedrecista medirá sus habilidades frente a los mejores jugadores durante la Copa Mundial de Ajedrez, a celebrarse entre julio y agosto en la ciudad de Sochi, en Rusia.