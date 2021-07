Uría embiste a Pedrerol: «Se está cargando el periodismo con el silencio del resto de periodistas»

La Selección española está en semifinales de la Eurocopa parece más dividido que nunca en torno al combinado nacional y en concreto, a su seleccionador, Luis Enrique.

El asturiano fue objeto de controversia tanto por su convocatoria inicial, excluyendo a los futbolistas seleccionables del Real Madrid como Sergio Ramos, Nacho o Asensio, como por la irregularidad en sus primeros partidos del torneo, donde fue incapaz de ganar a equipos como Suecia o Polonia.

Rubén Uría ha provocado un pequeño gran terremoto en las últimas horas con su artículo en Goal.com, donde pone de vuelta y media a Josep Pedrerol, presentador de laSexta (Jugones) y El Chiringuito.

Recientemente, Josep Pedrerol atacaba el discurso de Luis Enrique para «blindar» al vestuario «de los enemigos externos»

Ese vestuario ya está blindado. Están todos agradecidos por la convocatoria. No hay más líder que Luis Enrique, es lo que hay. Pero el crear esa situación de que algunos no queréis a la Selección…Él es un empleado de la Federación, cobra un pastón por lo que hace, pero no le vamos a dar las gracias por hacer su trabajo. Aquí algunos en este país disfrutamos con la Selección y nadie nos debe dar lecciones de qué es sentir o no, ellos son trabajadores. ¿Qué lecciones? Ni una