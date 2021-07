VOX denuncia a la revista El Jueves por ofender a Ortega Lara y otros miembros del partido

Ha querido hacer la gracia y le va a salir cara.

La revista satírica El Jueves, esa misma que puede hacer burlas de la religión católica, pero que no tiene eso que ponen las gallinas para arremeter contra Mahoma y el Islam, ha vuelto a meterse en un fregado de marca mayor.

En su último número se centra en VOX, concretamente en mofarse de varios de sus más conocidos representantes.

Se burla de Rocío Monasterio por su guerra contra el aborto, a Iván Espinosa de los Monteros le acusa de ser una persona venenosa, a Hermann Tertch lo califica abiertamente de nazi y, posiblemente, las líneas rojas las haya traspasado la publicación con una chanza contra José Antonio Ortega Lara, una persona secuestrada por la banda terrorista ETA.

El partido de Santiago Abascal no ha tardado en salir a la palestra para dejar bien claro quién está detrás de esta burla y, por supuesto, anunciar que la ‘broma’ de El Jueves va a tener una deriva judicial:

Lo más chirriante de todo no es el silencio de los partidos políticos de la izquierda y de los medios de comunicación progres.

Lo que más llama la atención es que encima hayan salido en tromba a acusar a VOX de señalar a los responsables de El Jueves, empezando por el máximo exponente de la empresa editora de la revista:

Aquí podéis ver a un partido político violento instigando a sus esbirros, de forma velada y cobarde, para que acosen a un ciudadano porque no le gusta su revista, El Jueves.

Un partido señalando el lugar de trabajo de un particular para que sus seguidores actúen. A mí no me sorprende porque llevo años advirtiendo de que son un peligro para la convivencia. https://t.co/7hvNd8fryS

— AntonioMaestre (@AntonioMaestre) July 6, 2021