Alvise Pérez: «A Inda le da asco darme la mano pero se la estrecha a Ferreras»

Sorprendentes declaraciones de Alvise Pérez en el programa ‘La segunda dosis‘, que de lunes a viernes presenta Alfonso Rojo en el canal de Youtube de Periodista Digital.

Pérez había acudido en la mañana de este 9 de julio de 2021 a esRadio, donde ha coincidido con Eduardo Inda.

Según ha tuiteado él mismo en sus redes sociales y ha confirmado posteriormente con Rojo, el director de OKDiario se niega a darle la mano:

Un placer estar con mi admirado Federico en @eslamananadeFJL Lástima que ninguno de los periodistas presentes se hayan atrevido a preguntarme nada, y que uno de ellos (@EduardoInda) me haya negado la mano con desprecio Sabía que no tenías integridad

Ya veo que educación tampoco — Alvise Pérez (@Alvisepf) July 9, 2021

“Inda, cuando me he ido a acercar me ha rechazado la mano, y me ha dicho “yo a gentuza como tu no le doy la mano”, es una cuestión de educación, le da asco darme la mano y a (Antonio García) Ferreras y (Ana) Pastor se la estrecha continuamente y a toda la gente del vertedero moral de laSexta”, ha lamentado en ‘La Segunda Dosis’, ante el estupor de Alfonso Rojo.

Contra Newtral y Maldito Bulo

Como decíamos, Pérez ha acudido este 9 de julio de 2021 al programa ‘Es la mañana de Federico’ (esRadio) para hablar de la censura que imponen ‘los verificadores’ Newtral y Maldito Bulo.

«No sólo Facebook, también Instagram y Twitter quieren ver cómo censuran, es un cáncer que se extiende». «A veces se dice eso de que hay verificadores mejores que otros, pero lo cierto es que no tienen ningún tipo de independencia, como Maldito Bulo, que quiso comprarlo Ana Pastor y se negaron».

Sobre el juicio que tiene pendiente con Newtral, añadía que: «te ponen un sello en la frente de que todo lo que dices es falso».

Y ha criticado que «esto se traduce en una señora que vende su versión en muchos canales de radio y televisión pero nosotros no tenemos el más mínimo eco mediático en esos mastodontes mediáticos para defendernos».

Posteriormente, en su charla en ‘La segunda dosis’ ampliaba esta denuncia y ha lamentado el hostigamiento que sufren los medios críticos, como es el caso de Periodista Digital.

Alvise no entiende la polémica de VOX y El Jueves ya que la revista satírica «nos criminaliza» mientras que «Newtral y Maldito» son «negocios de extorsión».