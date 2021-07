Abascal pide a los españoles que «den el paso» y financien una televisión «que plante cara» a laSexta y TVE

No te preguntes que puede hacer tu país por ti, si no pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Siguiendo está máxima ‘Kennedysiana’, Santiago Abascal ha pedido a todos aquellos españoles «que viven holgadamente» que se atrevan a dar un paso más y en vez de decirle a él «lo que debería decir» en los medios, «financien» una nueva televisión que plante cara al duopolio mediático, Atresmedia y Mediaset, y a las televisiones públicas y autonómicas rendidas a la carroña de los poderes públicos y en concreto al actual Gobierno socialcomunista.

«Todas las televisiones están entregadas a la izquierda y no hay ni una de combate cultural», lamentaba Abascal ante Federico Jiménez Losantos en una entrevista que ha tenido lugar este 12 de julio de 2021 en esRadio.

Todo surgió cuando el locutor turolense quiso saber qué más podía hacer VOX para hacer llegar su mensaje ante el actual panorama mediático presente en nuestro país.

«Hemos denunciado las tropelías de la izquierda, solo podemos persistir. Hay muchos españoles que a veces me dicen lo que tengo qué decir, no me refiero al que me para por la calle, sino a personas que podrían hacer mucho más.

No puede ser que todas las televisiones estén entregadas a la corrección política que dicta la izquierda. Y que no haya una televisión de combate cultural que apoye lo que piensan muchos españoles. Hay gente que debe dar el paso de una vez por todas para que esa televisión de alcance nacional sea una realidad.

La próxima vez que me digan qué tengo que decir pueden pensar qué pueden hacer ellos y cual es su responsabilidad con España. Hay españoles que no creen lo que dice VOX pero creen que hay que reformar el Estado de las autonomías o que no creen en el feminismo supremacista o están hartos de las locuras de género. Hay gente que se siente agredida cuando enciende cualquier telediario».