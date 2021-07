¿Dónde están Pedro Sánchez o Irene Montero para protestar por la detención de la corresponsal de ABC en Cuba?

La corresponsal de ABC en La Habana, Camila Acosta, fue detenida este 12 de julio de 2021.

La periodista fue interceptada por varios agentes de la policía política a las diez de la mañana -las 16.00 horas en España-, cuando salía de su casa para hacer un trámite personal en compañía de su padre, quien precisaba de una prueba PCR para detectar el Covid-19. Previamente, había cubierto para ABC las protestas en Cuba, y en particular las que tuvieron lugar en La Habana el pasado domingo 11 de julio de 2021.

A última hora de ese día sufrió el bloqueo de internet y de su mensajería por whatsapp ordenado por el régimen cubano para silenciar lo que allí ocurre. El mismo día ella tuiteaba: «Hoy fui testigo de la violencia y represión contra manifestantes pacíficos en #LaHabana,del odio del régimen cubano y sus burdas manipulaciones. Los que salimos a las calles estamos motivados por el amor a la libertad y a #Cuba, porque queremos vivir en un país mejor, sin odio»

Hoy fui testigo de la violencia y represión contra manifestantes pacíficos en #LaHabana,del odio del régimen cubano y sus burdas manipulaciones. Los que salimos a las calles estamos motivados por el amor a la libertad y a #Cuba, porque queremos vivir en un país mejor, sin odio pic.twitter.com/asB8Q0ScCQ — Camila Acosta (@CamilaAcostaCu) July 12, 2021

Según cuenta el periódico de Vocento, Acosta va a ser procesada por «delitos contra la seguridad del Estado». La corresponsal se encuentra detenida en la Cuarta Unidad de Policía de Infanta, en el municipio de Cerro. Las típicas acusaciones a las que se ven sometidos los disidentes y cualquiera que aparezca como sospechoso ante el aparato represor del castrismo. Además de Acosta han sido detenidos una veintena de periodistas, entre ellos Iris Mariño, de Camagüey, y Orelvis Cabrera, de Matanzas.

#ULTIMAHORA

Imágenes en exclusiva del periodismo español protestando por la detención en Cuba de la corresponsal de ABC, Camila Acosta:#FelizMartes pic.twitter.com/YpqM5lEctY — Tabarnia_BCN (@TabarniaB) July 13, 2021

De momento ni el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ni los ‘feministas’ de Unidas Podemos, con Irene Montero al frente, se han manifestado censurado al régimen cubano y denunciando esta detención arbitraria e injusta que atenta contra la libertad de prensa y de información. Para apoyar a El Jueves por su enfrentamiento con VOX no les faltó tiempo.

Hace días era intolerable que Vox criticara a ‘El Jueves’ por burlarse de una víctima del terrorismo como Ortega Lara, y esta semana nos callamos ante la detención de una periodista de ABC en Cuba por informar sobre la dictadura comunista. Estos son los de la superioridad moral. — ⚫️Rimbaud⚖️ 🇨🇺🇪🇸 (@rimbaudarth) July 13, 2021

la periodista camila acosta (abc) ha sido secuestrada por la dictadura cubana y ni un periodista de izquierdas ha salido a denunciarlo. pero vox hace mal señalando no sé qué — lezuza (@chelogarciafan) July 13, 2021

La periodista española, Camila Acosta, está detenida en Cuba tras informar de las protestas. No verás a Pedro Sánchez salir en su defensa ni a Irene Montero protestar por su detención porque si cae la dictadura cubana Podemos desaparece. Si cae Cuba, cae Podemos. Cae Sánchez. — Juanfran Escudero (@JuanfraEscudero) July 13, 2021

✌️Bon dia Catalunya. Cuando yo pienso en presos políticos, pienso más bien en esto…Espero que el gobierno mueva cielo y tierra para liberar a Camila Acosta…https://t.co/LS71fJUnjt — Anna Grau (@annagrauarias) July 13, 2021

La corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, será procesada por «delitos contra la seguridad del Estado». Socialismo o Libertad. https://t.co/CwBeevrJm4 — Toni Cantó (@Tonicanto1) July 13, 2021

Estamos contigo, compañera. @sanchezcastejon debe exigir de inmediato tu liberación. ¡Animo, cubanos!#VivaCubaLibre #PatriaYVida La corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, detenida tras informar de las protestas https://t.co/7kV3AS3faK vía @ABC_Mundo — Isabel San Sebastián 🖌📚 (@isanseba) July 12, 2021

Mi más enérgica condena de la detención de Camila Acosta,pedimos su liberación inmediata.El acoso del régimen a la prensa libre no puede acallar las voces que piden Democracia. España y su gobierno debe estar con el pueblo cubano que en la calle pide libertad y justicia #SOSCuba https://t.co/fAI4gOJvjN — Soraya Rodríguez (@sorayarr_) July 12, 2021

Julián Quirós, director de ABC: “No hemos tenido novedades. Las comunicaciones en Cuba son imposibles»

El director de ABC, Julián Quirós, se ha pasado por ‘Herrera en COPE’ para comentar las novedades sobre la detención de su corresponsal:

“Sabemos muy poquito porque no hemos tenido novedades. Además las comunicaciones en Cuba se han hecho imposibles. La última vez que hablamos con ella fue el domingo por la noche. Lo que hemos sabido lo hemos sabido por el escritor Santi Esteban, que es su pareja además, que es el que nos ha podido relatar los hechos. Anoche a última hora intentamos de nuevo alguna comunicación con la familia, pero no sabemos nada, parece que no hay novedades.”