Purga ‘sanchista’ en El País: Caño asegura que su despido de PRISA se debe a «razones ideológicas»

No se ha mordido la lengua.

«Es un despido por razones ideológicas, ilegal y sin precedentes en la historia de Prisa. Durante mi etapa como director, todos los anteriores directores tuvieron libertad plena para expresar sus opiniones en artículos y columnas.»

Así de contundente se ha mostrado Antonio Caño tras ser despedido del grupo PRISA, al que llevaba vinculado la escalofriante cifra de 39 años durante los que fue redactor, corresponsal, redactor jefe, subdirector y director entre mayo de 2014 y junio de 2018 de su principal cabecera, El País.

Como venimos informando desde Periodista Digital, a Caño venían buscándole las cosquillas desde ‘el diario independiente de la mañana’ desde hacía tiempo. No en vano, el detonante ha sido su última columna de opinión, titulada “Algunas lecciones para la izquierda” que no fue publicada en la edición de papel por la decisión del actual director, Javier Moreno.

«Mis problemas están derivados por la situación política española»

El veterano periodista ha recordado que tras su destitución todos sus colaboradores más cercanos fueron igualmente laminados y purgados, en un intento de la compañía por hacer de El País un diario más del gusto del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El nombramiento de Soledad Gallego-Díaz así lo confirmó.

«Sólo puedo entender que mis problemas en los últimos tres años -que se iniciaron con el despido de todos mis colaboradores tras mi sustitución en la dirección- están derivados de la situación política española y de la opinión que, libremente, como he hecho siempre, expongo en mis artículos», explica.

Caño se siente víctima de un despido injustificado y avisa de que no se quedará de brazos cruzados: «Como considero que este despido, no sólo me causa un enorme perjuicio personal y profesional, sino que supone también un atropello a la libertad de expresión, me reservo el derecho a las acciones legales pertinentes.»

La que fuera su subdirectora al frente de aquella etapa, Maite Rico, no se ha mordido la lengua: «Culmina la purga sanchista en EL PAIS. Las primeras víctimas fuimos, en 2018, los miembros del equipo que dirigía Antonio Caño. Hoy le han represaliado a él.»

Crónica de una ‘muerte’ anunciada: El País despide a su ex director Antonio Caño por ‘anti-sanchista’

Sucedió el pasado 19 de junio de 2021. Aquel día Periodista Digital informaba en exclusiva que el diario El País había torpedeado una columna de su exdirector -lo fue entre mayo de 2014 y junio de 2018, donde se caracterizó por sus críticas al entonces secretario general Pedro Sánchez- Antonio Caño titulada ‘Algunas lecciones de Estados Unidos para la izquierda’.

El periodista jienense había mandado su texto que, como era habitual, versaba sobre su especialidad: la política americana, donde desgranaba las luchas de poder en el seno del Partido Demócrata y cómo el ahora presidente Joe Biden había logrado, al menos por el momento, centrar y moderar a la formación ante la amenaza de los extremismos.

Su opinión no fue bien recibida en la dirección de Madrid, con Javier Moreno al frente, que solo la colgó unas horas en su edición digital y la hizo desaparecer en la edición impresa del día siguiente.

Fue la crónica de una muerte anunciada, que ha tenido lugar casi un mes después. De manera fría y por teléfono. Alrededor de las 11:30 de la mañana de este 14 de julio de 2021, la directora de Gestión de Talento del Grupo Prisa, Marta Bretos Serrano, comunicaba a Antonio Caño su despido con efecto inmediato, causando baja en la Seguridad Social.