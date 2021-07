El régimen de Díaz-Canel se burla de Sánchez: “ABC no tiene, ni nunca ha tenido corresponsalía en Cuba”

El régimen de Cuba está toreando al Gobierno de Pedro Sánchez.

La corresponsal de ABC en La Habana, Camila Acosta, fue detenida este 12 de julio de 2021 por informar sobre las protestas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, así como de la represión de la dictadura.

La periodista fue interceptada por varios agentes de la policía política a las diez de la mañana, cuando salía de su casa para hacer un trámite personal en compañía de su padre, quien precisaba de una prueba PCR para detectar el COVID-19.

Previamente, había cubierto para ABC las protestas en Cuba, y en particular las que tuvieron lugar en La Habana el pasado domingo 11 de julio de 2021.

Ante las presiones del diario ABC, la tiranía cubana usa al Centro de Prensa Internacional (CPI) del Ministerio de Relaciones Exteriores para negar que el periódico español tenga o haya tenido una corresponsalía en el país. Un tecnicismo para mantener en prisión a la comunicadora independiente que difundió al extranjero información sensible contra la dictadura.

Aprovechando el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez (especialmente de su ala de izquierda radical), la dictadura de burla de España al afirmar a través de las redes sociales que solo tienen registro de “152 corresponsales de 83 medios de 23 países».

Por lo que hacen énfasis en que, en el caso de España, «están oficialmente acreditados 24 corresponsales de 12 medios». «El medio español ABC no tiene, ni nunca ha tenido corresponsalía en Cuba ni corresponsales acreditados en el territorio nacional».

Una fórmula de negar la relación laboral con el diario ABC y esquivar la presión que pudiese recibir del gobierno de socialistas y comunistas. Algo que parecía imposible, ya que están intentando blanquear a la dictadura de los Castro desde Moncloa.

Hasta la fecha, el único gesto del Gobierno de Sánchez para respaldar a Camila Acosta fue un tuit del nuevo ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

El director de ABC, Julián Quirós, indicó en ‘Herrera en COPE’ las novedades sobre la detención de su corresponsal:

“Sabemos muy poquito porque no hemos tenido novedades. Además las comunicaciones en Cuba se han hecho imposibles. La última vez que hablamos con ella fue el domingo por la noche. Lo que hemos sabido lo hemos sabido por el escritor Santi Esteban, que es su pareja además, que es el que nos ha podido relatar los hechos. Anoche a última hora intentamos de nuevo alguna comunicación con la familia, pero no sabemos nada, parece que no hay novedades”.