Relaño, sobre los audios de Florentino: «Abellán me ofreció material para «hacer estallar» al Real Madrid»

El periodista deportivo Alfredo Relaño asegura, en plena polémica por los audios de Florentino Pérez desveladas por El Confidencial, que el supuesto autor de las grabaciones al presidente blanco, José Antonio Abellán, le ofreció en su día material «para hacer estallar» al Real Madrid.

El ex director de AS cuenta en una columna de opinión que el locutor y él cenaron hasta en tres ocasiones y que el ex de la COPE incluso le sugirió que PRISA «fuera preparando un presidenciable» ya que ese material, que ese entiende que son los audios que ahora han visto la luz, provocarían «la desestabilización del club».

«Entendí que me estaba grabando y suspendí cortésmente los encuentros. A Florentino sí le grabó algún tiempo antes. Estaban entonces a partir un piñón porque Abellán persiguió encarnizadamente a Calderón, cuya caída abrió las puertas de par en par al regreso de Florentino», explica Relaño.

«Con ese material hizo un libro sin impacto porque la mejor manera de guardar un secreto en España es ponerlo en un libro, pero ahora aquello truena desde El Confidencial y Florentino se presenta como víctima de una maniobra contra la Superliga. Me parece forzado. Más bien es víctima de sus amistades del pasado»

No es que este muy convencido pero es posible que deba que hacer un comunicado en respuesta al de Don Florentino ayer en @realmadrid . Esto es lo que hay.. pic.twitter.com/yg6AEXGAlE — jose antonio abellan (@jaabellan) July 14, 2021

Florentino desencadenado: llama «imbécil» a Cristiano, «anormal» a Mourinho y «tolili» a Coentrao

El Confidencial vuelve a la carga, tras el comunicado de Florentino Pérez, con nuevos audios comprometedores para el presidente madridista.

Tras el pequeño maremoto causado por la publicación de la primera tanda, contra dos símbolos del club, Iker Casillas y Raúl González, el diario de Nacho Cardero reproduce este 14 de julio otras grabaciones donde esta vez arremete contra el clan portugués del Real Madrid: Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Coentrao.

De la estrella lusa, ahora en la Juventus, dice que «está loco» y que «este tío es un imbécil«: «si fuera normal no haría todas las tonterías que hace«. Del entrenador, ahora en la Roma, asegura a su interlocutor que «tiene un ego terrible» .

Del lateral portugués asevera que: «Es tolili, es otro que no tiene cabeza porque es un zoquete. Es un poquito subnormal, conduce sin carné y esas cosas».

Florentino acusa a Abellán de haberle grabado clandestinamente llamando «estafas» a Casillas y Raúl

Florentino Pérez ha acusado al periodista José Antonio Abellán de haberle grabado clandestinamente en el año 2006 llamando «estafas» a dos leyendas del club, Iker Casillas y Raúl González.

En un comunicado emitido por el Real Madrid, el presidente blanco dice que fue el periodista abulense quién le grabó en el marco de una conversación privada y el cual lleva años «intentando vender» esas grabaciones. «Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial.»

Además, cree que el motivo por el cual han visto la luz ahora responde a su participación como promotor en la Superliga. «Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga.»