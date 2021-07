Abellán exigió 10 millones de euros al Real Madrid para hacer desaparecer las cintas de Florentino Pérez

Lo contó en la noche de este 14 de julio de 2021 Carlos Bustillo en ‘El Transistor’ de Onda Cero.

José Antonio Abellán habría querido chantajear a Florentino Pérez tras haberle grabado sin su consentimiento durante varios años.

El exdirector de AS, Alfredo Relaño, confirmó que a él el ex presentador de ‘El Tirachinas’ le ofreció esos audios durante «tres cenas» con material «para hacer estallar» al Real Madrid.

Según la información de Bustillo, en el año 2011 Abellán se reunió con Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Madrid, para ofrecerle las cintas a cambio de una cantidad desorbitada: 10 millones de euros. El Real Madrid no aceptó el chantaje.

El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del RM, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de € para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 15, 2021

La reunión donde se hizo esa oferta se produjo en 2011 en el Restaurante Combarro, en Madrid. Desde entonces, Pérez y su entorno eran conscientes de que las cintas verían la luz en cualquier día hasta que encontrasen comprador, como parece haber sido el caso de El Confidencial.

Este año esas grabaciones fueron ofrecidas a El Mundo y a Vozpópuli, que los rechazaron. Finalmente El Confidencial fue el medio que accedió a publicar esos audios. Otros medios lo rechazaron ya sea por principios éticos o por temor a las consecuencias legales.

Relaño, sobre los audios de Florentino: «Abellán me ofreció material para «hacer estallar» al Real Madrid»

El periodista deportivo Alfredo Relaño asegura, en plena polémica por los audios de Florentino Pérez desveladas por El Confidencial, que el supuesto autor de las grabaciones al presidente blanco, José Antonio Abellán, le ofreció en su día material «para hacer estallar» al Real Madrid.

El ex director de AS cuenta en una columna de opinión que el locutor y él cenaron hasta en tres ocasiones y que el ex de la COPE incluso le sugirió que PRISA «fuera preparando un presidenciable» ya que ese material, que ese entiende que son los audios que ahora han visto la luz, provocarían «la desestabilización del club».

«Entendí que me estaba grabando y suspendí cortésmente los encuentros. A Florentino sí le grabó algún tiempo antes. Estaban entonces a partir un piñón porque Abellán persiguió encarnizadamente a Calderón, cuya caída abrió las puertas de par en par al regreso de Florentino», explica Relaño.