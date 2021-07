Florentino Pérez: «Todos los del grupo PRISA son unos hijos de puta, hay que ir penalmente a por Roncero»

Nuevo episodio de las grabaciones privadas de Florentino Pérez que esta vez atañen directamente a los medios de comunicación. Pérez tenía fama de ser un dirigente muy preocupado por la prensa y sus intenciones y esta nueva entrega confirma los rumores.

En las últimas grabaciones publicadas por El Confidencial, que pudiera haber pagado por hacerse con unos audios que grabó sin consentimiento José Antonio Abellán, y con los que intentó chantajear al club, y correspondientes a un periodo de tiempo comprendido entre marzo de 2007 y octubre de 2012, el presidente del Real Madrid habla sobre diferentes periódicos, canales televisivos y periodistas.

Diego TORRES, periodista de EL PAÍS, habla sobre FERRERAS, MOURINHO y FLORENTINO PÉREZ

La relación de Pérez con el grupo PRISA ha sido muy tirante durante su segunda etapa al frente del Real Madrid.

Con el AS de Relaño y Roncero ha tenido sus más y sus menos y con El País, en el que el periodista argentino Diego Torres se encargó durante varias temporadas de la información del primer equipo del club merengue, más de lo mismo.

En estas grabaciones, el máximo mandatario ‘salva de la quema’ a Antonio García Ferreras, pero arremete contra todo lo demás: «Mi hombre es el Ferri. Yo le saco del grupo Prisa porque ya odia al grupo Prisa. Ferreras es un gran profesional. Es un tío honrado y honesto y estos son unos sectarios de la hostia. Aparte, que yo los odio, no te voy a engañar. Tú le dices ‘haz esto que le puede joder a Cebrián…Y pum’. Está él, Contreras, Roures, Luis Fernández… Todos los que han trabajado en Prisa. Los de Prisa son como son… unos hijos de puta. Pero no de ahora. Ahora ellos son víctimas y están como resentidos y los quieren matar»

Sobre Tomás Roncero, redactor jefe de AS y reconocido madridista, añade:

“Relaño a mí me odia. Yo soy presidente por segunda vez en contra de su voluntad. Ese no es mi amigo. Yo respeto a todos, pero es un enemigo mío declarado total. Y Matallanas también, no te equivoques

¿Y lo de Roncero? Si alguien le dice algo a Roncero se arruga… Es que en la demanda que hay que ir ahora una vez que se levante el secreto de sumario… Hay que ir a por él. Hay que ir penalmente a por Roncero”.