Un letal informe arruina la carrera de Carlota Corredera y justificaría su despido inmediato de Telecinco

El feminismo radical que abandera Carlota Corredera con total parcialidad (eso sí cuando le interesa porque no ha dicho palabra alguna sobre la presunta violación de una concursante de Gran Hermano en la casa de Guadalix) le ha pasado factura.

El caso de Rocío Carrasco, y su defensa a ultranza a la versión aportada por la hija de Rocío Jurado, ha sido la gota que ha colmado el vaso y su credibilidad está por los suelos, tanto que ha sido apartada de la primera línea en Telecinco.

Pero ahora ya existe un informe que además cuestiona seriamente su profesionalidad. La revista Semana publica los datos de una agencia especializada que demuestran que su popularidad ha sufrido un importante desplome desde que comenzara a emitirse Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Personality Media asegura que, si bien es cierto que cada vez es más conocida -algo lógico por la cantidad de horas de vuelo que ha acumulado en Mediaset desde que diera el paso desde la dirección hacia la conducción de programas en 2014-, no menos lo es que la nota que le dan las espectadoras, se ha visto muy mermada por su poca capacidad. «Si un 25% de las mujeres mayores de 46 años le daba, en 2017, una valoración de entre el notable y el sobresaliente, ahora esa cifra cae hasta el 13%. Y si antes un 26% de ellas la valoraba en el rango del suspenso (entre el 1 y el 4), hoy ese porcentaje sube al 51%».

Pero el estudio va más allá y hace que salten las alarmas en Mediaset sobre si debe seguir o no en antena, el informe demuestra que no solo la imagen se ha visto mermada: hay otros factores de análisis, como la confianza, la cercanía, la naturalidad, la familiaridad o la modernidad que también han bajado en su valoración de la audiencia. Algo que no es baladí si tenemos en cuenta que son puntos claves sobre los que había cimentado su éxito en Mediaset.

Por si fuera poco, el informe recoge que le puede traer consecuencias negativas a la hora de ser contratada por las marcas, Personality Media lo dice con absoluta claridad: «Para trabajar con una marca, el personaje tiene que ser lo más blanco posible. A las marcas no les gusta nada que se mojen políticamente o en temas controvertidos».

La presentadora gallega se encuentra ahora de vacaciones y su regreso a las pantallas es ahora toda una incógnita, tal y como han asegurado a Periodista Digital fuentes próximas a la cadena. Pero no solo por este demoledor informe que preocupa y mucho a Telecinco, también porque Carlota Corredera se ha enfrentado con todas las vacas sagradas de Mediaset y Paolo Vasile no olvida, especialmente, su guerra con Ana Rosa Quintana.