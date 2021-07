Los voceros de la izquierda señalan al Constitucional, se pasan por el forro la separación de poderes y amenazan con una dictadura

Caretas fuera. Los voceros de la izquierda se han puesto manos a la obra y han caído con saña sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, demostrando así que ellos, con tal de ser la voz de su amo de Moncloa, se pasan por el forro las sentencias de los tribunales, y de esta manera la separación de poderes, amenazando con imponer una dictadura.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma por implicar una suspensión de derechos más que una limitación.

La mencionada suspensión de derechos que se produjo entre marzo y junio de 2020 superó una limitación, por lo que solo podría haber tenido amparo legal con el estado de excepción.

La sentencia ha sido recibida como un jarro de agua fría por parte del Ejecutivo, que ha puesto a sus altavoces mediáticos a trabajar.

eldiario.es de Ignacio Escolar es uno de los digitales que más furibundo se ha mostrado contra la sentencia.

Su columnista, Antón Losada, decía que: «si para alguien será un problema esta sentencia será para el propio Tribunal, que se pasará meses tratando de salir del enorme barrizal jurídico donde se ha metido».

Para desencadenar esta tormenta de verano, que se olvidará con las Olimpiadas, parece un despilfarro dilapidar la poca credibilidad que le quedaba al Tribunal, forzar una votación donde la tercera parte de los que votaron no tenía ni derecho a estar, difuminar la, hasta ahora, bastante clara distinción entre estado de alarma -catástrofes, crisis sanitarias o accidentes- y estado de excepción -intentos de subvertir el orden político-, convertir la »alteración del orden público” en un concepto jurídico indeterminado en el cual, desde hoy, cabe todo aquello que el Gobierno de turno o el juez de guardia quieran meter, o expandir hasta el infinito la hasta ahora muy limitada capacidad de un gobierno para invocar el draconiano derecho de excepción, convirtiéndolo en opción prioritaria y manteniendo el único requisito de tener la mayoría para aprobarlo

— Publio C. Escipión (@c_escipion) July 19, 2021

El director de este digital, Ignacio Escolar, sin tener acabada la carrera de periodismo, pretendía darle lecciones jurídicas a este órgano:

Esto no pasa en ningún país del mundo.

Ignacio Escolar, que no aprobó ni primero de periodismo, dándole lecciones a los jueces del Tribunal Constitucional.

«La sentencia del Tribunal Constitucional coloca a España en una posición muy delicada, si otra pandemia vuelve a explotar. A diferencia de la mayoría de los países, el Gobierno no podría recurrir a los confinamientos durante más de 60 días, y solo después de unos días o semanas de trámite parlamentario.»

Indignada estaba Cristina Almeida el pasado sábado 17 de julio en laSexta Noche.

Almeida cargó muy duramente contra el TC, al que acusó de ser «un tribunal político elegido por los partidos y la sentencia un arma contra el Gobierno».

«Todavía no se me ha quitado el cabreo. Me parece infame»