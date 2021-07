Macarena Olona: «Al Gobierno del terror energético le es indiferente el dolor de los españoles»

El grupo parlamentario VOX ha sido muy duro este 21 de julio de 2021 con el Gobierno de Pedro Sánchez después de que en este día se alcanzase el mayor precio de la factura de la luz en España.

Especialmente, la diputada de VOX, Macarena Olona, hundía en el Congreso a Teresa Ribera por este nuevo atropello a los ciudadanos.

«He tenido la oportunidad de decirle hoy a la cara a la ministra del terror energético (Teresa Ribera), las verdades que cualquier español no subvencionado por este Gobierno le diría». Así explicaba Olona a Alfonso Rojo el tenso momento que ha protagonizado en el Congreso.

En concreto, la cifra es de 106 euros por megavatio hora, lo que supone que un consumidor medio pagará un 35% más que en el mismo mes de julio el año pasado.

Afirmaba la portavoz del partido que esto supone un promedio de 85 euros en la factura de este mes y afirmaba que «a la izquierda caviar esto le es indiferente» ya que viven «en un mundo paralelo».

Pero las cifras son realmente espeluznantes. En España, hay casi 10 millones de pensionistas con una edad media de 72 años y el grupo más numeroso, son los que viven con una pensión que no llega a los 700 euros al mes. Lo que significa -señalaba Olona- que, en España, hay miles de personas que «tienen miedo» de encender el interruptor de la luz, de poner una lavadora y que, por supuesto, no pueden poner el aire acondicionado en medio de esta ola de calor.

«VOX no ha rechazado el decreto ley porque aunque es un bodrio, entendemos que a un español la reducción de la factura de la luz en 4 euros pude suponerle la diferencia entre comer y no comer un día, no podemos votar ‘no'».