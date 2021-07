laSexta sufre su apoyo a Sánchez: miles de personas echan a gritos a sus reporteros de un acto en Madrid

No era una manifestación, después de haberlo hecho en numerosas ocasiones a lo largo de la pandemia de la Covid-19, los llamado negacionistas se citaban este fin de semana en el centro de Madrid para mostrar su rechazo a la gestión gubernamental derivada de la crisis sanitaria del coronavirus.

Los manifestantes, aproximadamente unos 2.000 según ha podido constatar Periodista Digital, protestaban con total tranquilidad por lo que llaman “plandemia” hasta que irrumpía en la concentración un equipo de reporteros de laSexta, una redactora y un cámara de televisión.

En ese momento, cientos de personas comenzaban a abuchear e increpar a los periodistas a gritos de “televisión, manipulación” y acusaciones de estar al servicio de Pedro Sánchez y de la izquierda española. También se escucharon frases como “la Secta masónica” y gritos de “¡fuera, fuera!”, hasta que el equipo del segundo canal de Atresmedia tuvo que ser escoltado por dos agentes de la policía fuera del lugar de la concentración.

En el vídeo que reproducimos a continuación en PD, del Twitter de Reconquista, se puede apreciar el momento más tenso de este incidente.

La Sexta TV, expulsada de la concentración en Madrid contra la Plandemia.@rafapal#VivaEspaña pic.twitter.com/HEisXdNNoB — 𝓛𝓪 𝓡𝓮𝓬𝓸𝓷𝓺𝓾𝓲𝓼𝓽𝓪 Unete a la Reconquista (@LaReconquistaD) July 25, 2021

En otras ocasiones, los organizadores de estas manifestaciones han criticado que las medidas van contra derechos fundamentales como la libertad de movimiento o expresión. «Los que hemos despertado ya no vamos a cerrar los ojos nunca más. Tenemos que desenmascarar al enemigo. Este régimen es una mentira, nos quieren silenciar», han repartido en numerosas ocasiones los portavoces del movimiento: «Tenemos que hacerlo por el futuro de nuestros hijos». Su versión es que todo se debe «a un plan para tener a la sociedad controlada».

Ellos, en cambio, han dicho «basta» y sostienen que defienden «el sentido común», en un discurso que no se apoya en ninguna evidencia científica.

«Estamos aquí por nuestra salud, por la salud de los que ya no están, por la física y la mental», han explicado, ya en Colón. «Esto es una farsa, el Gobierno quiere controlarnos, no existe el virus, sólo es una gripe», indican en otras cita los manifestantes, a preguntas de los medios de comunicación.

Los convocantes de este tipo de protestas han defendido en reiteradas ocasiones que «Todos los años pasa esto con la gripe. Pero este año quieren quitarnos el trabajo, dejarnos callados para hacer negocio con la vacuna. Es un genocidio».

«Queremos respirar», «Gobierno dimisión», «La vacuna de Bill Gates por el culo os la metéis» y «Mentira, las UCI están vacías», son algunas de las consignas que se han gritado en esta y otras manifestaciones (la más numerosa se producía el pasado mes de enero en la Plaza de Colón), citas que suelen ser convocadas por entidades como Médicos por la Verdad, Bomberos por la Libertad y Docentes por la Verdad.