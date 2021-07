Escolar confiesa que Sánchez le propuso con una llamada dirigir RTVE pero Iglesias se opuso

Así quieren ellos a los medios públicos, como parte de su cortijo.

Ahora que estos días la izquierda patria anda escandalizada por lo que ha sucedido en Telemadrid, donde han querido convertir a José Pablo López y su cúpula directiva en una especie de mártires de la causa, el periodista Arsenio Escolar ha desvelado sin disimulo en una entrevista cómo fue el mangoneo de PSOE y Unidas Podemos para dirimir la presidencia de RTVE.

Pedro Sánchez había llegado al poder tras una histórica moción de censura a Mariano Rajoy y los primeros pasos que había que dar eran controlar la televisión nacional.

Escolar, en una entrevista para JotDown, habla sin tapujos de cómo fueron aquellos días. Aunque él pretende quitarse cualquier sospecha, al asegurar que él «no había pedido eso», lo cierto es que sus palabras dibujan a la perfección cómo maniobró la izquierda para controlar otro de sus chiringuitos. Un ‘modus operandi’ que sin embargo no mereció el reproche y la protesta de los trabajadores y sindicatos de los ‘viernes negros’.

«Sánchez me propuso directamente dirigir RTVE pero Pablo Iglesias dijo no»

«Yo estaba ahí sin querer. Yo no pretendía RTVE ni muchísimo menos», asegura el mayor de los Escolar, que desvela que fue el propio Pedro Sánchez quién le llamó para hacerle llegar la propuesta:

Yo recibí una llamada del presidente del Gobierno que me ofreció eso, y unas horas después se descartó. Estar en mitad de ese fuego no te hace ningún favor porque no tiene sentido. Además, a mí me propone directamente Pedro Sánchez y directamente Pablo Iglesias me dice que no seis horas después.

Escolar cree que con esa propuesta le metieron en un lío del que afortunadamente, a tenor de sus palabras, no se vio envuelto gracias a que Pablo Iglesias dijo que no porque Unidas Podemos pretendía poner al frente a Ana Pardo de Vera:

Y a mí con todo lo de RTVE, me meten en un lío que yo no le pedí a Pedro Sánchez, ni muchísimo menos. Él me lo propuso y su principal apoyo parlamentario, que era Podemos, me vetó. Hay que decir en honor a Pablo que me llamó para decírmelo.

Al final, tras fracasar la vía de la exdirectora de ‘Público’, se optó por una ‘solución de consenso’ que pasó por nombrar administradora única provisional a la veterana Rosa María Mateo: