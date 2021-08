Varios periodistas sacan los colores a David Jiménez, ex director de El Mundo, por pontificar sobre el periodismo de guerra

David Jiménez escribió un libro muy interesante y de cierto éxito sobre la profesión, ‘El Director’. En su obra, el que fuera director de El Mundo habla sin tapujos sobre su (breve) experiencia al frente del diario El Mundo y de cómo el periodismo en demasiadas ocasiones está atado de pies y manos por los poderes políticos y económicos y los intereses empresariales.

El único problema es que Jiménez relata aquello como si él hubiera sido una víctima más de un sistema podrido de recortes, presiones, ceses y despidos pero sin ofrecer atisbo alguno de autocrítica por lo que supone ser todo un director, no uno más de la plantilla.

Desde entonces, comenta en su Twitter situaciones de la actualidad internacional, que en su condición de corresponsal conoce bien, y en ocasiones de la propia profesión en sí.

Sin embargo, a la hora de hablar de Afganistán, tan de moda, y de la propia situación de los ‘freelance’ que se buscan la vida en terreno peligroso, le han sacado los colores.

Y cambiaron a los fotoperiodistas por instagramers. Podría seguir… — David Jiménez (@DavidJimenezTW) August 22, 2021

Jiménez critica la sustitución de corresponsalías por ‘freelance’ y le llueven los palos

«Sustituyeron coberturas por tertulias, información por entretenimiento, reporteros por opinadores, periodismo por ideología, corresponsalías por freelance precarios…, y pusieron al frente de todo a comisarios del poder que nunca cubrieron una noticia», denunciaba el exdirector una vez más en su Twitter.

La periodista independiente Fabiola Barranco le mandó un tuit que fue todo un torpedo en la línea de flotación de su discurso.

«35 euros me pagaron en El Mundo por una cobertura en Lesbos, trabajando en Nochebuena y Navidad sin descanso (la gente de plantilla esos días cobra un plus) en la «era David Jiménez». Le mandé una carta expresando mi queja, nunca me contestó, pero sus tuits suelen ser preciosos», denunciaba.

No fue la única: «Les sustituyeron por “freelance precarios”… les sustituisteis, David. Les sustituisteis. Desde la Atalaya moral se ve la realidad un poco regulera.»

Les sustituyeron por "freelance precarios"… les sustituisteis, David. Les sustituisteis. Desde la Atalaya moral se ve la realidad un poco regulera. — Dani Llanos (@dllanosg) August 22, 2021

Y aún había más: «Me hacen gracia algunos ex directores de periódico que tienen las recetas para el buen periodismo. Durante su dirección algunos seguimos cobrando 35 euros la pieza desde todas las esquinas del mundo. Basta ya de salvar el periodimo en twitter para tener retuit»