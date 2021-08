Eduardo Tamayo (Ex-PSOE): “Que Pedro Sánchez gobierne con Podemos es una aberración absoluta”

Todavía recuerdo cuando en el primer curso de mi carrera, Ciencia Política, nos mencionaron el histórico suceso político conocido como el “Tamayazo”. Y, precisamente, su protagonista, Eduardo Tamayo -62 años-, expolítico del PSOE, ha tenido la amabilidad de concederme una entrevista para el programa ‘La Segunda Dosis’ de Alfonso Rojo en Periodista Digital.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, el histórico político socialista se hizo célebre cuando en 2003, mediante su abstención, impidió que Rafael Simancas (líder de su partido en aquel momento) se convirtiese en Presidente de la Comunidad de Madrid. Y esto dio lugar a un gobierno ininterrumpido, desde entonces, del Partido Popular (en la actualidad con Isabel Díaz Ayuso). Sin duda no fue una decisión fácil. En absoluto. Desde 1985, y hasta 2003, forjó una auténtica carrera política bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español. Su abstención la justifica con dos argumentos: 1) “fue una decisión política personal, no le quise dar mi apoyo a Simancas porque me parecía que era una persona inapropiada” y 2) “no soy una persona servil, quizás no sirva para la política”.

Ni corrupción, ni traición, ni chanchullos ni nada por el estilo. “No hay nada de cierto, soy el mismo que hace 18 años, tengo una vida muy tranquila y transparente”, con esta rotundidad contesta a mi pregunta de si hay algo de cierto de lo que le acusaron -y siguen acusándole- aquellos que no entienden qué le motivó a brindar la Presidencia de la capital de España a la oposición en detrimento del que era su líder de partido.

En cuanto al PSOE actual, reconoce Tamayo, “desde hace mucho tiempo no es el partido socialista de hace veinte ni treinta años; esto es otra cosa, un partido que se promociona a sí mismo y que no le interesa la ideología, solo los resultados electorales”. También tiene palabras sobre la coalición entre PSOE y Unidas Podemos: “que Pedro Sánchez gobierne con Podemos es una aberración absoluta para España y para el propio PSOE”.

A lo largo de la entrevista, Eduardo Tamayo, a quien le tengo que agradecer su amabilidad, no se corta ni un pelo a la hora de opinar sobre Isabel Díaz Ayuso, VOX y sobre todos los vergonzosos socios del Gobierno socialcomunista que nos ha tocado sufrir.