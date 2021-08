Tertsch sobre el artículo de ‘El País’ contra las fotos de afganas en minifaldas: “¿Quién le regala un burka a Pepa Bueno?”

Las críticas contra ‘El País’ no cesan pasadas 24 horas de la polémica publicación: “El problema con los memes nostálgicos de las afganas en minifalda”.

El diario de izquierdas afirma que “el uso político de las imágenes de las universitarias en minifalda paseando por Kabul en los setenta alimentan grupos ideológicos desde hace años. Las fotografías se han reproducido de forma intensiva para fomentar la islamofobia”.

Una afirmación que disparó las críticas en las redes sociales, ya que se considera que ‘El País’ estaría intentando blanquear la imagen radical de los radicales islamistas que se han hecho con el poder en Afganistán.

A los varapalos contra ‘El País’ se sumó Hermann Tertsch. El eurodiputado de VOX ha publicado, este 27 de agosto, un tuit cargado de ironía para sacudir al diario de izquierdas y, en concreto, a su nueva directora Pepa Bueno.

“¿Quién va a ser el primero que le regale un burka a Pepa Bueno? En todo caso, que nadie se equivoque enviándole una minifalda”, publicó en su cuenta de Twitter en un evidente tono sarcástico.

¿Quién va a ser el primero que le regale un burka a Pepa Bueno? En todo caso, que nadie se equivoque enviándole una minifalda. pic.twitter.com/YiCsImhJoP — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) August 27, 2021

El mensaje de ‘El País’ también se ha buscado promover desde otros medios de izquierda, como la revista CTXT, pero sin éxito.

Lo mismo. Como la depilación y la lapidación. pic.twitter.com/6tqB6tgmS9 — David Mejía (@davidmejiaNY) August 26, 2021

Es importante recordar que no se trata el primer artículo polémico de ‘El País’ en relación con los talibanes.

En un artículo del pasado 20 de agosto y firmado por Ángeles Espinosa desde Dubái, el diario ‘El País’ sorprendió con el siguiente titular en portada: «Los talibanes prometen respeto a la mujer «según la ley islámica»».

Basándose en una rueda de prensa del portavoz de los insurgentes, Zabihullah Mujadih, el diario compró la idea de que los talibanes respetarán los derechos de las mujeres «en el marco del islam».

La prensa progresista pretende hacernos creer que los talibanes ahora se han vuelto moderados, nada más lejos de la realidad.

Según la siniestra ‘sharía’, la ley contempla duros castigos como la lapidación para aquellas que no cumplan sus restrictivas normas.

Los islamistas radicales no tienen ningún problema en azotar o incluso lapidar a las mujeres que comentan adulterio.

Apoyo a los talibanes en España

La asociación Musulmanes contra la Islamofobia se quitó la máscara y mostró su apoyo a los talibanes radicales que se hicieron con el control de Afganistán tras la rápida toma de Kabul.

A pesar de que nació en España a mediados de la pasada década, la organización muestra que mantiene su respaldo al ala más extremista del islamismo. Así lo ha expresado en una entrevista concedida al periodista Xavier Rius en e-noticies un portavoz de esta plataforma, Ibrahim Miguel Ángel Pérez.

Según decía Ibrahim «nos alegramos muchísimo y lo celebramos», la llegada de los talibanes a Afganistán. «Estamos a favor de que un pueblo se libere del yugo del imperialismo norteamericano y del imperialismo occidental».

Para Ibrahim Miguel Ángel Pérez, «los talibanes son personas que aman a su país y que tienen un compromiso claro por gobernar y por satisfacer ciertas demandas de la comunidad internacional».

Sin embargo, no han sido sus únicas polémicas declaraciones.

El representante de la asociación Musulmanes contra la Islamofobia intentó blanquear el terror ocasionado por los talibanes que se ha transformado en una desesperada fuga por el aeropuerto de Kabul y por las fronteras del país.

«Hay 20 millones de afganos por debajo del umbral de la pobreza, con unas expectativas nefastas, explica intentando culpar a la pobreza y no a los talibanes de la ola migratoria. «Si yo fuera afgano y me dijeran que hay una posibilidad de conseguir una visa para Canadá también me iría corriendo al aeropuerto», agregó.

Resta importancia Ibrahim a los temores de las mujeres afganas: «El burka no va a ser obligatorio», dice, aunque sí lo será «el pañuelo», pero claro, «es algo que sucede exactamente igual en Irán, Arabia Saudí o Qatar», explica.

En su línea con el islamismo radical y con la extrema izquierda, Ibrahim Miguel Ángel Pérez también aprovechó la entrevista para atacar a VOX, acusando al partido de “vivir en la crispación».

Sin embargo, el propio Santiago Abascal se encargó de hundir a la asociación Musulmanes contra la Islamofobia por su vergonzoso respaldo a los talibanes, por lo que desenmascara a la organización: “No son musulmanes contra la islamofobia, son el caballo de Troya del yihadismo en España”.

En este sentido, el líder de VOX hace un llamamiento: “No podemos combatir el fundamentalismo islámico sin denunciar a quienes blanquean y justifican la barbarie talibán impunemente desde nuestra Patria”.