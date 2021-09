Nada cambia en TVE: Informe Semanal regala a Garzón un publirreportaje donde nadie contradice su versión

«Esperando que Informe Semanal entreviste a alguno de los abogados que fue víctima de Garzon y a algún jurista que contradiga su versión. Vaya.» El periodista de ABC John Müller se mostraba sorprendido este sábado 4 de septiembre de 2021 con el publirreportaje con el que Informe Semanal obsequió a todos los espectadores en torno a la figura de Baltasar Garzón.

‘Informe Semanal’ abordaba «el espaldarazo» que el Comité de Derechos Humanos de la ONU al exjuez Baltasar Garzón.

Garzón concedía una extensa entrevista a un equipo de TVE donde arremetía contra el Tribunal Supremo, el mismo que hace nueve años le condenó por intervenir comunicaciones entre acusados del caso Gürtel y sus defensores. La plataforma crítica ‘TVE Libre’ recordaba que el autor de este reportaje es Alejandro Caballero, ex presidente del Consejo de Informativos y mano derecha del ‘Lechero’ Xabier Fortes:

José Antonio Yturriaga criticaba en Vozpópuli cómo la pública española se ha dedicado a exonerar al antiguo juez Baltasar Garzón.

Aporta las siguientes claves:

La locutora de TVE afirmó que la ONU había decidido que la condena de Garzón por el Tribunal Supremo había sido arbitraria. Los no versados en derecho y política internacional -que son la inmensa mayoría de los españoles- se habrán dicho «¡Oh cielos! El Tribunal Internacional de Justicia o el Consejo de Seguridad han censurado al órgano máximo de la Justicia española por prevaricación de sus magistrados». Sólo de pasada señaló que la institución reparadora de la injusticia hispana había sido el Comité de Derechos Humanos, que no es la ONU ni las Naciones Unidas-, sino un organismo menor de la ONU, auxiliar de los Estados Parte en el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está formado por nacionales de dichos Estados supuestamente expertos en derechos humanos, a título individual y no en representación de sus países, tiene carácter técnico-político y no judicial, y sus recomendaciones no vinculan jurídicamente a los Estados, teniendo a lo sumo valor político y moral. El órgano –compuesto en ocasiones por nacionales de países poco respetuosos de los derechos humanos y de la independencia judicial, como Arabia Saudita, Qatar, Libia, Irán, China, Rusia, Uganda, Eritrea, Cuba o Venezuela- está además bastante desprestigiado por la falta de rigor jurídico de algunos de sus dictámenes.