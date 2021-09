Alsina rompe el ‘pacto’: sacude un palo radiofónico a Carlos Herrera en antena y con público

Más de Uno gana cada vez más adeptos y poco a poco se cuela en la disputa radiofónica matinal que, hasta ahora, tiene como ‘primeros espadas’ a COPE y a la SER.

Carlos Alsina, es indudable, representa el futuro de las ondas no ya por motivos de edad y relevo generacional sino también por un particular estilo que engancha cada vez a más oyentes.

Este martes, 7 de septiembre y con motivo del Día de Extremadura, Alsina trasladaba a parte de su equipo a realizar el programa en el Claustro de Santa Julia

Mérida. Un especial que contaba, entre otros, con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernandez Vara.

Pero, tal y como les cuenta Periodista Digital, la noticia radiofónica saltaba en el último tramo de su programa. La media hora más desenfadada del Más de uno y con la intervención para su colaboración diaria del cronista social, Josemi Rodríguez-Sieiro, que entra en diálogo con otros actores del programa como Begoña Gómez de la Fuente o Javier Ruiz Taboada.

Este martes Josemi, colaborador durante muchos años de Carlos Herrera, iba a tocar un tema tabú, es cierto que lo hacía de forma implícita, pero lo hacía: hablaba despectivamente de cómo había rechazado una oferta de Herrera para salir de Onda Cero y fichar por COPE:

“El Papa que tenemos ahora no me gusta nada, tengo que decirlo claramente, no me gusta nada. Quiero un Papa que no moleste. Yo quiero un Papa que no dé opiniones como las que ha dado. ¡No le des ni media bola a este!”, le imploraba a Alsina Rodríguez-Sieiro, en alusión a la reciente entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.

Era la primera embestida porque venía una segunda: “!Si ya lo decía mi madre, ya me lo dijo mi madre!… yo me acordé cuando recibí una oferta para irme a otro sitio, me acordé..”

Mientras alguien susurraba en antena, Alsina le preguntaba, “¿qué te dijo tu madre?” y rápidamente encontraba respuesta de su cronista social: “Yo muy bien con Dios, pero con sus Ministros no hay ninguna necesidad de estar bien”.

“Hasta aquí hemos llegado hoy”, sentenciaba Carlos Alsina.

Mientras el público presente se reía de las palabras de Josemi, sus comentarios había provocado risas sordas en el equipo de Alsina y un comentario de Begoña Gómez de la Fuente: “¡Uy, ya sé que sitio!”.

De esta forma se hace un borrón a un pacto de ‘no agresión’ que mantienen los dos Carlos, Herrera y Alsina, tras la marcha del primero a COPE –en 2015- al no renovar con Onda Cero, emisora donde presentaba también las mañanas de la radio de Atresmedia. Ni Herrera ni Alsina se habían lanzado hasta ahora ninguna ‘puya’ radiofónica y siempre ha imperado el respeto y admiración profesional entre ambos.