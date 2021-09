Dios los cría…: Iglesias ficha por el proetarra ‘Gara’ y el independentista catalán ‘Ara’

Dios los cría…y ellos se juntan.

Pablo Iglesias sigue engordando su nómina de colaboraciones desde que dejó la política (más bien la política le dejó a él tras sus discretos resultados en las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo).

Al izquierdista CTXT y la ‘sanchista’ SER, ahora hay que sumar dos nuevas colaboraciones en medios indisimuladamente independentistas: el proetarra Gara y el catalán Ara.

Sea lo que sea lo que trama el podemita en su nueva vida alejado de la primera fila política, parece clara su estrategia de acercamiento a los independentismos catalán y vasco.

Iglesias ha escogido dos periódicos con influencia y fuerte impacto en los electorados de EH Bildu y ERC, donde espera transmitir sus reflexiones a los lectores independentistas. En el caso del diario abertzale, la presencia de Iglesias será con un artículo al mes, según ha confirmado el propio medio. Comenzará a partir del 19 de septiembre.

Pablo Iglesias se ha limitado a decir en su Twitter lo siguiente.

«Es un honor colaborar como articulista en CTXT, Gara y ARA. Algunos supuestos defensores de la libertad de prensa enseñan su verdadero rostro cuando atacan a la prensa que no les gusta, sea madrileña, vasca o catalana. Frente a los defensores de la censura: libertad de expresión».

El ex secretario general de Unidas Podemos, una vez ha elegido alejarse de la primera línea política para pasarse a lo que él llama «periodismo crítico», parece haber olvidado que en el pasado afirmaba «que la existencia de medios de comunicación privados» (también la SER, el GARA o ARA lo son, aunque subvencionados) atacaba «la libertad de expresión».

Ay, Pablo, será que tú no has señalado la prensa que no te gusta. ¿Cuál era tu verdadero rostro que enseñabas cuando atacabas la prensa que no te gustaba? 🙈

— Uno (@elsofistaquefui) September 8, 2021