Hugo Pereira: «ETA ha resucitado en Mondragón gracias a Sánchez y su banda»

“El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero… de los demás,” esta cita la pronunció en 1976 la llamada Dama de Hierro, un mote que los soviéticos trataron que lo sintiera Margaret Thatcher como un insulto pero, al contrario, lo utilizó como una seña de identidad. Y lo cierto es que con esas doce palabras podemos explicar lo que fue el socialismo en antaño, lo que es ahora y lo que insoslayablemente será en el futuro: una máquina de robar dinero a los individuos, que han sido convertidos coactivamente en contribuyentes ‘de lo público’, para ponerlo -ese dinero- a disposición de la nomenklatura, o élite socialista/comunista, y conseguir hacer valer sus intereses y designios personales.

Y todo esto se envuelve en una auténtica parafernalia, simbología y propaganda que trata de ocultar una realidad que contradice las palabras y promesas que día sí y día también proclaman los amados líderes. Esto es el socialismo-comunismo, amigos. Y por desgracia, todavía a nivel planetario hay muchas personas que se quedan en esa propaganda y no desciende a la realidad del asunto y consecuentemente siguen votando como corderitos a esos malhechores que les venden una subida de 15 euros del SMI como un logro histórico, por ejemplo, que tras de sí esconde una pérdida de más de 180.000 empleos como ocurrió en 2019 o de 130.000 empleos en 2022 como vaticinan ya múltiples expertos

Y esto no lo van a escuchar en la mayoría de los medios de comunicación porque la ‘nomenklatura Sanchista’ ya se ha prevenido de subvencionar (o comprar) a los deficitarios conglomerados mediáticos que de no ser, precisamente, por esas subvenciones deberían cerrar sus puertas. Es todo un auténtico círculo vicioso que se basa en mentir, luego en propagar la mentira, en impedir que la luz salga a la verdad; y todo sufragado vía dinero de los contribuyentes, esto es, del dinero que sale de nuestros bolsillos.

Pero todo socialismo tarde o temprano cae. Y yo sinceramente creo que lo que hemos visto en Argentina en las recientes elecciones primarias (que son entendidas como un plebiscito de la gestión del Gobierno), en donde el kirchnerismo, la izquierda, sufrió una brutal catástrofe tras perder en 8 de los 24 distritos del país, es el preludio de lo que ocurrirá en las próximas elecciones en España. Y desde aquí me gustaría mandar un fuerte abrazo a nuestros hermanos argentinos que comienzan a ver la luz al final del oscuro túnel y un aplauso enorme a Javier Milei por su fantástico resultado y su gran trabajo.

El acto homenaje al sanguinario terrorista asesino Henri Parot, anunciaron múltiples medios de comunicación, ha sido cancelado ante la presión social de los fachas. Y ahí se acabó la noticia. Culpabilizan a las propias asociaciones de víctimas del terrorismo, a VOX y PP por pedir que se prohibiera ese insulto a las víctimas de los más de 39 asesinatos perpetrados por ese asqueroso asesino y culpabilizan, en fin, a todas aquellas personas -que poseen dos dedos de frente- y que le parece una auténtica barbaridad que se homenajee a un asesino que mató por igual a adultos-niños, a civiles-militares, o hombres-mujeres. Le daba igual. Lo importante era asesinar. Pues nada, que la culpa es de los fachas por querer ir en contra de la libertad de expresión.

Fíjense que se ha montado más revuelo mediático y social con la cancelación de esa marcha de 31 kilómetros que no con la propia convocatoria de un homenaje a un sanguinario terrorista. Y además es que realmente no se ha cancelado el homenaje. Nada más lejos de la realidad, la caminata es lo único que se ha quitado de la agenda pero lo esencial y vomitivo se mantiene. Y no solo en Mondragón, sino a lo largo y ancho de todo el País Vasco y Navarra.

Por lo pronto, a media mañana hubo una comparecencia pública para expresar su apoyo al etarra que segó la vida de 39 personas. Y por la tarde se celebraron varias manifestaciones en ciudades de País Vasco y Navarra bajo el lema ‘Contra las cadenas perpetuas y por los derechos humanos’. Tiene bemoles el asunto. Han cambiado, como ven, las formas pero no el contenido. Ni la vergüenza. Ni el insulto a las víctimas. Ni, en suma, su bajeza humana, moral y empática.

Eso no lo han cambiado. Ni el Gobierno de Sánchez ha hecho absolutamente nada porque se cambiase. Porque no le compensa. Porque los proetarras son sus socios y, de ellos, en parte, depende su estancia en La Moncloa. Como os contaba antes: todo por y para sus intereses personales.

Y decía que su estancia en La Moncloa depende ‘en parte’ de los proetarras porque la otra parte depende de los separatistas y nacionalistas. O dicho de otra forma, tenemos un Presidente del Gobierno en España que depende, y negocia, con aquellos que quieren dinamitar España. Podríamos llamarlo ‘síndrome de Estocolmo’ pero no, en este caso la enfermedad es mucho más contagiosa y se llama ‘síndrome del socialismo’.

Y lo más sorprendente de todo no es esto, pues de Pedro Sánchez nos esperamos cualquier cosa, sino que lo peor es que el desprecio de Pedro Sánchez a España has tenido un impacto extremadamente bajo en la opinión pública. A pesar de que el Gobierno de España se reunió con el Gobierno de Cataluña de igual a igual, como si una cumbre entre líderes internacionales se tratara; a pesar de que quien nos, supuestamente, representa a todos incline la cabeza ante la senyera siendo esto una humillación porque el Presidente no lo hace con el resto de banderas autonómicas; a pesar de que pase revista a unas supuestas tropas catalanas que significa reconocer que la región dispone legítimamente de un ejército diferente al español algo que atenta contra nuestra Ley Fundamental; o a pesar de que Pedro Sánchez permita que se retire la bandera de España cuando quien va hablar es el presidente de la Generalidad es un insulto a todos los españoles, en España no ocurre nada. Se permite. Y hasta se llega a aplaudir.

Y muy relacionado con esto está que el CIS de Tezanos, exalto cargo del PSOE, no lo olvidemos, y que gana más de 92.000 euros de dinero de los contribuyentes, haya producido una encuesta electoral que va en contra, uno, del resto de encuestas publicadas por diversos medios de comunicación y, dos, de la propia lógica política y humana. Es imposible que la crisis de Afganistán, que el subidón de la luz, que el subidón de la cesta de la compra, que las mentiras diarias, que la rendición a los golpistas y un largo etcétera de vergüenzas no haga a Pedro Sánchez caer en las encuestas, al contrario, mejoraría el resultado si hubiera comicios inminentes, según Tezanos.

Esto no se lo cree nadie. Evidentemente. Pero el problema es que esto del uso del CIS -una institución que sufragamos entre todos- para beneficio partidista y personal no es una excepción, es la regla. Lo han hecho con empresas públicas entregadas a amigos, con la Fiscalía General del Estado y lo están haciendo con la justicia a la que quieren someter todavía más.

Y mientras tanto la factura de la luz por la estratosfera. Las medidas intervencionistas del Gobierno, en palabras de los expertos, es “pan para hoy y hambre para mañana”.

El Gobierno Sánchez ha cambiado las reglas a mitad del partido y sin previo aviso, está impidiendo que el libre mercado actúe con eficiencia, está castigando los beneficios desincentivando a las empresas, está castigando a las energías limpias (¿pero no era tan ‘verde’ este Gobierno del progreso?), está bajando impuestos sin, simultáneamente, reducir el gasto público. ¿De qué te sirve bajar impuestos, esto es, recaudar menos, sin descender el gasto público? Lo único que consigues con eso es aumentar el déficit y la deuda que tendremos que pagar en un futuro. Esto es, sin duda alguna, un auténtico despropósito.

Ojalá que el ‘pollo’ se convierta en gallo y cante en la Audiencia Nacional, me refiero a Hugo ‘Pollo’ Carvajal, y desmonte de una vez por todas a este Gobierno sostenido en la mentira, en la ignominia y, por supuesto, con dinero de narcodictaduras.