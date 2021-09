Épico troleo en Twitter a la podemita Lucía Méndez por defender la impertinencia de la periodista de laSexta contra Olona (VOX)

Tiene un curioso modo de entender el corporativismo.

Lucía Méndez (El Mundo), la misma que no tiene empacho alguno en arremeter contra Vicente Vallés, sale ahora en tromba a defender a una periodista de laSexta tras el tirón de orejas que le propinó Macarena Olona.

La parlamentaria de VOX, a una pregunta de la reportera del segundo canal de Atresmedia sobre si condenaba las palabras de su compañero de partido José María Sánchez García llamando «bruja» a la diputada del PSOE Laura Berja, esta replicaba con contundencia:

Ante las evasivas de la periodista del segundo canal de Atresmedia, Cristina Pérez, Olona siguió:

No, no, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa, quiero una contestación.