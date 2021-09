Espinosa (VOX) se pregunta dónde está la cámara oculta en TVE ante el lamentable show de Juan Cruz (El País)

No le quedo más remedio.

El diputado Iván Espinosa de los Monteros tuvo que preguntarse dónde estaba la cámara oculta cuando intervenía en ‘La noche’, el periodista Juan Cruz.

Antes, durante la entrevista con Xabier Fortes en TVE, ya había habido ‘fiesta’. Pero aún quedaba la traca final con la intervención del tertuliano canario:

Juan Cruz: A mí me gustaría saber qué concepto tiene usted de nosotros y qué le lleva a tener ese desdén a usted y a otros para tratarnos de esa manera Espinosa: Si alguien ha seguido la entrevista habrá entendido que lo que hacíamos era una parodia de lo que nos dicen a nosotros a diario, es decir, he puesto de manifiesto, que es bastante insultante hablar en ese tono, que se utiliza contra nosotros. Juan Cruz: No me estoy refiriendo a eso. Usted ha dicho somos todo el tiempo mejor que los demás Espinosa: Usted ha dicho que yo tengo que leer el catecismo… Juan Cruz: No he dicho catecismo Espinosa (alucina) Fortes: Sí, creo que sí los ha dicho Espinosa (mira hacia el techo): No sé si esto es una cámara oculta…¿estamos en directo? Fortes: Siga, siga Espinosa: Usted ha dicho que nosotros somos malas personas Juan Cruz: ¿He dicho yo eso? Espinosa: Sí, sí, lo ha dicho en un tuit

Otro repasito al activista político de Lo País. pic.twitter.com/UTUbIO4GSh — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) September 22, 2021

El socialista Fortes (TVE) se lleva este correctivo en bucle de Espinosa de los Monteros (VOX)

¡Qué piel más fina tiene la izquierda política y mediática!

Los mismos que no tienen problema ni empacho alguno en poner como trapos a los políticos y simpatizantes de VOX, se ponen como el bicho del pantano cuando son los de Santiago Abascal los que dicen una palabra más alta que otra.

De hecho, basta que algún representante público del partido ‘verde’ suelte alguna grosería para intentar estirar el chicle hasta la saciedad.

Y el mejor ejemplo es lo que sucedió el 21 de septiembre de 2021.

Todo empezó con una tángana formada en la Cámara Baja cuando un diputado de VOX llamó «bruja» a otra del PSOE. José María Sánchez García tuvo que abandonar la sala después de negarse tres veces a retirar el calificativo que le había dirigido a la parlamentaria Laura Berja.

Los medios de izquierdas no iban a dejar escapar la presa con facilidad, aunque acabaron con el rabo entre las piernas.

La primera en darse de bruces contra la realidad fue Cristina Pérez, reportera de laSexta, que fue con el cuento a Macarena Olona para que condenase las palabras de su compañero de formación:

«¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso de los Diputados y en este pleno llamándome fascista a esta distancia y con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte», preguntó la diputada indignada por la doble vara de medir usada en la cadena de televisión de izquierdas.

Ante las evasivas de la periodista Cristina Pérez, Olona siguió: «No, no, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa, quiero una contestación».

«La periodista soy yo», indicó Pérez, pero la diputada de VOX fue tajante: «¿Sí o no?, ¿sí o no? Te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres responderme? Tu silencio es muy elocuente», sentenció dándose la vuelta y siguiendo su camino.

La segunda intentona fue en ‘La Noche en 24’ (Canal 24 Horas de RTVE) el 22 de septiembre de 2021. El presentador, Xabier Fortes, intentó la misma estrategia con Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, la añagaza le salió mal al presentador de la pública. Así fue el momentazo:

Xabier Fortes: «Una intervención, fuera de turno, de José María Sánchez llamando bruja a una diputada cuando estaba hablando. ¿Esto es admisible? ¿Se están perdiendo las formas?»

Iván Espinosa de los Monteros: «¡Empezamos bien, Xabier! ¡Menudo estercolero!»

Xabier Fortes: «¿Por qué?»

Iván Espinosa de los Monteros: «¡Menudo parásito!»

Xabier Fortes: «¿Ehhh?»

Iván Espinosa de los Monteros: «¡Parásito!»

Xabier Fortes: «¿Me lo está llamando a mí?»

Iván Espinosa de los Monteros: «No, pero ¿a qué ofende un poco si le llamo parásito? Bueno parásito, estercolero, delincuente, asesino, fascista, racista, pijo, xenófobo, mala persona…Estas son cosas que hemos tenido que escuchar en distintos parlamentos, en el nacional y en los autonómicos. En el Parlamento de Andalucía, el diputado del PSOE Carmelo Gómez le dijo a Ángela Mulas, nuestra diputada, ‘bruja, coge la escoba y vete’. Entonces parece que cuando esas cosas se le dicen a VOX no tienen ninguna importancia, no se habla de ellas o no viene al caso».