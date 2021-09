Clave Editorial con Hugo Pereira: «Los proetarras de Bildu intentan ilegalizar a VOX con el aplauso del PSOE»

Como cada sábado a las 20:00 horas, Hugo Pereira conduce ‘Clave Editorial’ en el canal de Periodista Digital en Youtube. La actualidad, tanto nacional como internacional, el debate y el análisis minucioso de temas que nos afectan a todos, son la columna vertebral de un programa que tiene la vocación de convertirse en su programa de cabecera de información y entretenimiento.

En el editorial, Pereira destaca que cuando parecía que el Gobierno no podía dar más vergüenza ajena y ser más repulsivo, van y lo consiguen. Y con creces. La vergüenza del Gobierno Sánchez no tiene techo. Esta semana veíamos al brazo político de la banda terrorista ETA, Bildu, cuyo líder y varios diputados han pasado por la cárcel por pertenecer a la banda terrorista y por ser cerebros de asesinatos, secuestros…, sentado con el Gobierno de Sánchez, esto es, con el un Partido Socialista que ya ha perdido toda moralidad, toda vergüenza y se ha convertido en el títere de los etarras y de los golpistas. Y todo por mantenerse Sánchez unos días más en La Moncloa. Y eso no es lo peor de todo. Lo peor es que el partido del sanguinario Henri Parot pidió que se ilegalizase al partido de Ortega Lara, tal y como lo expresó Santiago Abascal.

Además, debemos recordar, insiste Hugo Pereira, la economía va de mal en peor y es muy previsible, como nos ha explicado el economista Fran Simón en Periodista Digital, que haya una fuerte crisis económica a finales del año que viene. Lo que hemos tenido ha sido un efecto rebote, esto es, de una situación muy mala en donde se paralizó la economía, por muy poco que mejore parece que creció un 200%. Y no es verdad. Es propaganda del Gobierno.

Y otro de los temas de actualidad que trataremos es la fugaz detención de Carles Puigdemont. La detención, como tal, duró poco. Ya lo tenemos en libertad. Si bien en un primer momento el juez del Tribunal de Apelación de Sassari (en Cerdeña, Italia) había dejado a Puigdemont en libertad con la imposibilidad de salir de Cerdeña, pues ahora ya puede salir. Hasta el lunes 4 de octubre no tendrá que declarar ante el juez y no será hasta ese momento cuando sepamos si le van a extraditar o no. Y, en este sentido, La Fiscalía italiana no ha pedido su ingreso en prisión, alegando que la restricción a su movilidad «pondría en grave peligro» su derecho a desplazarse al Parlamento Europeo en calidad de eurodiputado.

En esta ocasión, el debate de ‘Clave Editorial’ contará con la presencia de Mario Garcés (diputado del Partido Popular), Francisco Simón (economista) y Ricardo Martín (periodista).