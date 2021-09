El instante en que 2 pistoleros disfrazados de abogados entran en el tribunal y matan a tiros al líder de una banda rival

De película.

Este 24 de septiembre de 2021, el jefe de una banda criminal de la India fue muerto de tres tiros por miembros de una pandilla rival en una sala de un tribunal de Delhi mientras se celebraba un juicio en su contra.

De acuerdo a los reportes, Jitender Gogi, un conocido mafioso que llevaba encarcelado desde el año pasado, fue trasladado a las instalaciones del tribunal para continuar con su proceso judicial; sin embargo, mientras se celebraba la audiencia, dos integrantes de una banda rival entraron a la sala haciéndose pasar por abogados y abrieron fuego contra el acusado, que fue declarado muerto en el hospital al que fue trasladado.

Gangwar & murder INSIDE a court room – this is happening in Delhi, the capital of India. The Reality of Law & Order under Home Minister Amit Shah!

pic.twitter.com/d19fxdd2ve

— Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) September 24, 2021