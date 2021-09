Impactante foto de Susanna Griso en el volcán ridiculiza la labor informativa de Antena 3 en La Palma

Las redes sociales siempre tienen el filo de la navaja muy afilado y si a ello le unimos grandes dosis de ingenio, el resultado muchas veces no satisface a quien es blanco de esta atención.

Siempre se dice aquello de que hablen de ti aunque sea mal, pero en Periodista Digital estamos seguros de que la protagonista de esta historia, muy a su pesar, no está nada cómoda con uno de los memes que estos días ‘petan’ las redes sociales y también los teléfonos móviles.

Cientos, miles de compartidos está siendo esta semana un par de fotografías comparativas con un tema recurrente para quien esté al tanto de las ‘gracias’ que circulan en internet. Se trata de ese ya famoso encabezamiento de: “Los Simpson ya lo predijeron”…

Y esta vez el pato le ha tocado a Susanna Griso. La presentadora de ‘Espejo Público’ en Antena 3 se ha trasladado hasta la isla de La Palma para informar, prácticamente a la ladera del volcán Cumbre Vieja, sobre la evolución de las erupciones volcánicas y sus trágicas consecuencias para la población.

La presencia in situ de una de las presentadoras estrellas de la televisión ha suscitado, al igual que lo ha hecho Pedro Piqueras de la competencia de Telecinco, el interés no solo de los palmeros sino de todos los espectadores que no han tardado en opinar sobre este despliegue informativa o, como es el caso, incluso se han dado prisa en bromear.

La gracia en las redes es una comparativa entre Griso y una reportera de Los Simpson, ambas informando al pie de un incandescente volcán. Para hacer honor a la verdad, tienen cierto parecido y el dibujo animado parece una caricatura de la presentadora real. Incluso en la vestimenta hay similitudes que resultan muy curiosas, como pueden apreciar en la fotografía sobre estas líneas. Todo ello echa por tierra la labor informativa de Atresmedia en el suceso de La Palma, que ha sido criticada por abusar del morbo.

Los comentarios no han tardado en sucederse en todas las redes sociales y aquí rescatamos unos cuantos de ellos como elemento de muestreo:

“Lo de la ceniza x parte de Griso… Estuvo pelin exagerado. Llámame tiquismiquis”.

“Está a punto de tener una erupción en la cara”, dice otro bastante más crítico.

Hay quienes también critican que se bromee con estos temas, “sois unos ignorantes lo digo claro podemos intentar tener humor pero no sobre este tema que está haciendo tanto daño lo siento mucho pero me parece de locos que estéis de broma con este tema”.

“Más editada, imposible”, vuelve otro a arremeter contra la comparativa.

“Dibujo o no le da un toque, mira que no estoy el favor de la agenda 2030 pero sigamos..”.

“Si pero la chaqueta no es el mismo color!!”, apunta otro usuario de las redes mientras otro sentencia: “Le peta el botox”.