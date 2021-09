El ‘marichulo’ Errejón sigue los pasos de Echenique y también insulta a un periodista de ‘Estado de Alarma’

Ya van dos. Y son siempre los mismos. Así entienden desde la ‘nueva izquierda’ el derecho de la prensa a preguntar y vigilar al poder.

Ha sucedido en el Congreso de los Diputados este 28 de septiembre de 2021.

Iñigo Errejón, portavoz de ‘Más País’ se ha negado a contestar al mismo reportero de ‘EDA’ al que insultó su ex compañero Pablo Echenique con el mismo argumento: «Se lo digo para todas las veces que venga: nosotros solo respondemos a medios serios y respetuosos».

Ante la insistencia del periodista del programa de Javier Negre, Errejón demostró sus malas formas: «Aquí no acostumbramos a interrumpir, esto es otra cosa, esto es un sitio serio», argumentó, en otra argucia para no responder a la delicada pregunta que le habían planteado: la demanda del ex marido de Juana Rivas contra él e Irene Montero por acusarle de violencia vicaria.

Tras insultarnos @PabloEchenique y @gabrielrufian, esta semana le toca a Errejón de @MasPais_Es. Le preguntamos por la denuncia q le ha puesto Arcuri por injuriarle y nos dice que nunca nos va a contestar porque no somos un medio serio. Es serio patear a un enfermo de cáncer? https://t.co/jh4tsM6ghV — Javier Negre (@javiernegre10) September 28, 2021

La rabia de Echenique contra un periodista que le pregunta por el ‘Pollo’ Carvajal y el ‘cagazo’ del resto de la profesión

No les gusta que la prensa crítica ejerza su trabajo. Hasta ahí ya lo sabíamos. Pero lo lamentable es el ‘cagazo’ casi ecuánime del resto de la profesión cuando Pablo Echenique ha insultado a un periodista de ‘Estado de Alarma’. Hubo una excepción, la del corresponsal de Onda Cero.

Echenique reaccionaba con toda la rabia del mundo cuando ha sido preguntado en el Congreso por un reportero de ‘Estado de Alarma’ sobre las revelaciones del conocido como ‘Pollo’ Carvajal vinculando a Podemos con el chavismo venezolano. «Yo no tendría problema en contestarte si no pensase que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros que son periodistas de verdad».

El periodista de ‘EDA’ replicó que: «La falta de respeto es también la de los compañeros que nunca me dan paso. Que no seamos un medio palmero no nos convierte en menos periodistas».

Ante eso, Echenique insistió: «Tengo mucho respeto por tus compañeros que son periodistas de verdad y por eso no te voy a contestar».

Ante el silencio de la mayoría, el corresponsal de Onda Cero José Ramón Arias ha utilizado su turno para repetir la misma pregunta del periodista de ‘EDA’ que quedó sin contestar por parte de Echenique.

🗣️El PODER contra la PRENSA: Echenique INSULTA a un PERIODISTA que le preguntó por el POLLO CARVAJAL

«Soy un periodista de Onda Cero, llevo 25 años de profesión, no sé si me considero un periodista de verdad pero me gustaría que respondiera la pregunta del compañero».