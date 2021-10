Escandaloso corte de Girauta a Ana Pastor: «Borro lo que me sale de los cojones, verificadora»

No le sentó bien a Juan Carlos Girauta que la periodista Ana Pastor tuiteara una noticia de El País donde se informaba que había borrado 39.000 tuits, muchos de ellos contra el PP, antes de ir a la convención de Pablo Casado.

El ex portavoz de Ciudadanos le colocó a la fundadora de Newtral un corte escandaloso: «Borro lo que me sale de los cojones, señora. Y por cierto, abundar en la falacia post hoc no es muy aseado, verificadora.»

Borro lo que me sale de los cojones, señora. Y por cierto, abundar en la falacia post hoc no es muy aseado, verificadora. https://t.co/RThtuCF4tE — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) October 5, 2021

El País asegura que Girauta borró más de 39.000 tuits antes de ir a la convención de Casado

El diario de PRISA cuenta que el ex de Cs ha borrado miles de tuits en los que despotricaba contra el PP en el pasado:

Según la herramienta Socialblade, Girauta ha borrado más de 39.000 tuits en los últimos 30 días. De todos los que publicó desde que abrió la cuenta en 2013 solo ha salvado 699 de sus pensamientos. Se ha quitado años de encima sin pasar por quirófano. Curiosamente, los tuits indultados, más recientes, son pro-PP. Borró Girauta antes de acudir a su convención a piropear a Pablo Casado, tuits contra el PP, como este de marzo de 2018: “Estáis de corrupción hasta las cejas. Mancháis”. Pero siguen visibles las respuestas de los populares: “¡Te confundes! La moqueta se la pusisteis al PSOE en Andalucía. En Madrid votáis en 7 de cada 10 ocasiones con Podemos y PSOE. Tranquilo, entendemos tu jaleo con las siglas”.

