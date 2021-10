La monja Caram pide a gritos un exorcismo: Inda provoca al diablo que lleva dentro

La monja Lucía Caram siempre quiso ser famosa. Y desde hace varios años lo viene consiguiendo, aunque no sea esto algo mucho de la Iglesia y los votos.

Lo de las teles ya lo tiene superado, especialmente las de izquierda radical, pero ahora que ha caído su amigo Cintora de RTVE queda un poco desfasada de nuevo.

De modo que se ha hecho tiktoker, para que a usted le duelan los ojos. TikTok es la red social que más crece, consistente en vídeos cortos y en la que el 41% de los usuarios de tienen entre 16 y 24 años (Globalwebindex, 2019).

Así que nadie puede entender que la monja progre se haga tiktoker, salvo si entendemos que efectivamente está pidiendo a gritos un exorcismo.

Para más, cuando se comprueba el contenido de su último vídeo, ya no quedan dudas. Fíjense cómo Eduardo Inda consigue sacar el diablo que la monja Caram lleva dentro, logrando traspasar más allá del hábito una facilidad descomunal para la rabia, el odio y el insulto:

El personaje se llama Eduardo Inda, ya nos tiene acostumbradas a sus bravuconadas y a tener la boca caliente criticando lo que no tiene que criticar buscando titulares.

Le faltó el respeto al Papa Francisco y dijo que es el Diablo en la Tierra, y no sé qué sabe él de Diablo, ni de cielo ni de Tierra.

Para mí él sigue siendo la encarnación del mal, de la mentira, de la difamación y de la calumnia. Y los aplaudidores del plató, junto con Ana Rosa, se reían faltándonos el respeto a los que creemos en el único líder moral que tenemos en este momento, Francisco.

¡No tenéis vergüenza! No merecéis nuestro respeto, en todo caso, nuestro desprecio, pero como pedir perdón no os va a vosotros, no os voy a pedir perdón, simplemente voy a decir que sois unos impresentables.