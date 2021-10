Inda replica a los insultos de sor Lucía Caram: «Ya no sé si es la monja cencerro o satánica»

Crucificada a base de bien con el repaso que le ha pegado Eduardo Inda.

Sor Lucía Caram quiso estrenarse, cual imberbe adolescente, en la red social TikTok a base de insultar al director de Okdiario y el meneo que se ha llevado a cambio ha sido sublime.

A la separatista religiosa no le gustó nada que el periodista pusiera en tela de juicio al Papa Francisco y se lanzó este ‘speech’ contra el director de Okdiario:

El personaje se llama Eduardo Inda, ya nos tiene acostumbradas a sus bravuconadas y a tener la boca caliente criticando lo que no tiene que criticar buscando titulares.

Le faltó el respeto al Papa Francisco y dijo que es el Diablo en la Tierra, y no sé qué sabe él de Diablo, ni de cielo ni de Tierra.

Para mí él sigue siendo la encarnación del mal, de la mentira, de la difamación y de la calumnia. Y los aplaudidores del plató, junto con Ana Rosa, se reían faltándonos el respeto a los que creemos en el único líder moral que tenemos en este momento, Francisco.

¡No tenéis vergüenza! No merecéis nuestro respeto, en todo caso, nuestro desprecio, pero como pedir perdón no os va a vosotros, no os voy a pedir perdón, simplemente voy a decir que sois unos impresentables.