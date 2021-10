Carla Toscano, diputada de VOX, hace al socialista Simancas salir corriendo del Congreso como un conejo

«Señor Simancas, ¿me está mirando? ¿Señor Guijarro? Es que a lo mejor no me gusta cómo me miran. Si fuera otro tipo de mujer, por esa mirada les podría denunciar por acoso y violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo».

Con fina ironía, desde la tribuna del Congreso, Carla Toscano, diputada de VOX, ha puesto en fuga al socialista Rafael Simancas y a unos cuantos socialistas, además de amargarle el día a la podemita Irene Montero, ministra de Igualdad de pedro Sánchez, por vía marital.

El discurso de Carla ha sido recibido con aplausos y muchas risas por sus compañeros de partido, pero ha provocado el pánico y cabreos infinitos entre los diputados del otro lado del hemiciclo.

Con una camiseta en la aparecía la leyenda #Notmetoo (o no al movimiento Me Too), Carla Toscano ha exhibido su oposición al movimiento feminista y sobre todo a una legislación que considera al hombre culpable por naturaleza.

La diputada del partido de Santiago Abascal ha cargado sin rubor, con una sonrisa y sin descanso, contra contra los «talibanes del feminismo».

No se ha cortado un pelo:

«Gobierno socialcomunista, el violador eres tú».

Y ha apuntado directamente a Irene Montero.

«¿Qué proponen a los hombres en caso de que una mujer les acuse en falso sin pruebas? ¿Será preceptivo tener testigos durante el acto sexual? ¿Habrá que decir sí todo el tiempo que dure el acto? Cada cuánto tiempo habrá que decir que sí: dos minutos, cinco minutos, en medio del coito…?».

Para Toscano, si sale adelante la norma, solo habrá un partido que defienda al hombre, siempre que no haya venido de «culturas que agravian a la mujer», a los que «Podemos abre la mano, mientras sujeta con la otra la bandera de la igualdad».