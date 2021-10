Herrera airea que Pedro Sánchez «duerme en el sofá» por ‘reventar’ las saunas gay de su suegro

Ha ocurrido este lunes 18 de octubre de 2021 en Herrera en COPE, durante el encuentro radiofónico diario entre Carlos Herrera y quien es portavoz del oyente, Antonio Naranjo. El periodista de Alcalá de Henares, muy ingenioso como siempre, antes de dar paso a las aportaciones de la audiencia le formulaba una oportuna pregunta a Herrera:

“Carlos, ¿habrá dormido hoy Pedro Sánchez en el sofá? esta noche al llegar a casa. Y me explico. Su suegro tenía saunas gays en Madrid. Y yo me pregunto, eso entra dentro de perseguir proxenetas y abolir la prostitución o no.Tirarte el rollo con esto cuando en casa tienes a una persona que se ha criado o ha vivido de explotar la prostitución sea masculina o femenina, como mínimo es de nota”.

“No, no, tranquilo, esto no va contra la prostitución masculina, solo van a perseguir la prostitución femenina”, respondía rápidamente Herrera para despejar la incógnita sobre si este anuncio habría mellado las relaciones matrimoniales entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

Precisamente, sobre este asunto se pronunciaba antes Carlos Herrera en su comentario editorial de las 8 de la mañana en COPE: “prohibir la prostitución, que es otro ejercicio de cinismo y de salud y de brindis al sol viniendo además del partido que ha gastado dinero público en putas y en cocaína”, arrancaba así de dura su opinión sobre el anuncio formulado por Sánchez en el Congreso del PSOE celebrado este fin de semana en Valencia.

Y ponía su objetivo en el negocio del padre de su mujer, Begoña Gómez, “la prostitución femenina, no habla de la prostitución masculina, a ver si se le revienta el negocio familiar de las saunas gays, ¿eh?. Si fuera tan fácil perseguir la prostitución, eso ya se habría hecho. Lo que hay que hacer es poner todas las fuerzas, todas. Las suyas, las nuestras, las de todos… en perseguir la trata de blancas y luchar contra la prostitución no voluntaria, contra la trata de mujeres. Ahí no hay que dejar ni un resquicio”, decía.

Y concluía con este asunto, anticipando que va a ser una ocurrencia más, otra cortina de humo, del presidente del Gobierno: “luego, hombre claro, el meterte en una habitación a ver si entre dos personas que se han acostado o ha mediado algún tipo de pago me parece un poquito más difícil; ahora, como brindis al sol le queda muy bien”.