La larga carta de despido al director del diario ‘Bild’: Sexo, drogas, mentiras y abuso de poder

Despiden al director del diario sensacionalista ‘Bild‘, Julian Reichelt, con una larga carta en la que le acusan (entre otros aspectos) de acoso sexual, relaciones indebidas con sus subordinadas, consumo de drogas en el puesto de trabajo, mentiras y abuso de poder.

El grupo mediático alemán Axel Springer destaca que toma la decisión por «proceder indebido» y no separar como corresponde «lo privado de lo profesional».

La decisión llega tras haber obtenido «nuevos datos sobre el actual comportamiento de Reichelt a través de informaciones de prensa». De hecho, este despido se ha producido apenas un día después de que periódicos teutones y The New York Times hayan desvelado nuevas informaciones sobre el periodista.

Reichelt, de 41 años y en el cargo desde 2017, será sustituido por Johannes Boie, hasta ahora al frente de la edición dominical de ‘Die Welt’, también del grupo Springer.

Una investigación previa

Los motivos que llevaron al despido de Reichelt ya fueron analizados anteriormente este año por el grupo mediático, en una investigación interna motivada por una serie de denuncias entre miembros de su redacción que le atribuían comportamiento improcedente y abuso de poder, además de sospechas de relaciones sexuales con empleadas y consumo de drogas en el puesto de trabajo.

Esta investigación, iniciada en marzo, provocó que el periodista se apartara durante unos meses de la dirección de ‘Bild’, el diario más leído en Alemania. No obstante, regresó apenas doce días después, cuando esta auditoría concluyó que las acusaciones no tenían fundamento.

«En contra de los rumores aparecidos en varios medios de comunicación, no hubo acusaciones de acoso sexual y las investigaciones no descubrieron ninguna prueba de acoso o coacción sexual», mantuvo entonces la compañía. En la misma línea, el comunicado de la empresa sostenía que los «errores» no especificados fueron superados por «los enormes cambios estratégicos y estructurales, así como los logros periodísticos conseguidos bajo la dirección de Julian Reichelt», según The New York Times.

Todo parece haber cambiado este octubre con la aparición de nuevas informaciones en otros medios de comunicación.

En su artículo, The New York Times habla también de piezas sobre Reichelt elaboradas por periódicos alemanes que nunca vieron la luz a causa de presiones. En este sentido, afirma que el diario de negocios Handelsblatt estaba preparado para relatar supuestos conflictos de intereses en la relación del ya exdirector con una mujer en una agencia de relaciones públicas. No obstante, esta información jamás se publicó debido a una llamada del interesado.

El diario estadounidense alude también a las investigaciones llevadas a cabo por el equipo mediático Ippen -que agrupa a «Frankfurter Rundschau» y «TZ», entre otros medios- y que, como se supo ahora, finalmente no fueron publicadas.