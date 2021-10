El momento en que este ilusionista es aplastado en el aire por dos coches envueltos en una bola de fuego

Lo importante es que sigue vivo. Hecho un guiñapo y roto por varios sitios, pero respira y patalea.

Un ilusionista británico sufrió múltiples lesiones en gran parte de su cuerpo cuando algo salió mal durante el ensayo de uno de sus trucos para un programa de la televisión estadounidense.

El accidente ocurrió la semana pasada, cuando Jonathan Goodwin estaba suspendido de una cuerda a varios metros de altura en medio de dos coches que iban a chocar entre sí.

El prestidigitador tenía que liberarse antes del impacto y caer sobre una bolsa de aire. Logró soltarse a tiempo, pero cuando caía resultó aplastado por la colisión entre los automóviles, que además provocó una bola de fuego.

Here’s the video of the @AGT stunt gone wrong. WARNING: May be disturbing to some viewers: https://t.co/s0UbdGtUN5

— 100.1 FM The Pike (@100FMthePIKE) October 18, 2021