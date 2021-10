El descacharrante vídeo de dos gays frente a CC.OO: «¿Cuándo os manifestáis por la subida de la luz? ¡Ah, no, que gobierna la izquierda!»

El vídeo es tronchante a más no poder.

Dos gays, uno grabando y el otro, delante de la cámara, megáfono en mano, se ponen frente a la sede de Comisiones Obreras en Barcelona y empiezan a desglosar todos los motivos que a día de hoy existen en España para salir a manifestarse.

Los transeúntes que pululan por la calle apenas se paran unos instantes y prosiguen su camino.

Pero eso no desanima a los dos divertidos y, por qué no decirlo, valientes ciudadanos que le han echado bemoles al asunto y no paran en su discurso reivindicativo.

Ambos se preguntan sorprendidos como sindicatos como el dirigido por Unai Sordo, CC.OO, aún no ha salido a las calles a manifestarse, por ejemplo, contra la subida de la luz.

Y se responden a sí mismos con mucha guasa e ironía:

¡Ah, no, que gobierna la izquierda!

Así fue la divertida performance en la Ciudad Condal:

La luz sube un 300%, ¿a qué mola, señora? ¡Ah, pero que son de izquierdas, entonces no hay que decirles nada! Si llegan a ser de otro partido estabais todos en la calle. Pero como son los de izquierdas los que nos roban pues no pasa nada, cari, a la izquierda se le perdona todo. Con tal de que no vengan otros, que nos maten de hambre. ¡Es maravilloso, os quiero, queridos ciudadanos! Luego tenéis conversaciones en los bares donde os quejáis del recibo de la luz, pero luego no salís a la calle.

Con mucha sorna, el compañero que graba al que está soltando el ‘speech’ le advierte de que están delante de la sede de Comisiones Obreras. La respuesta no pudo ser más ocurrente: