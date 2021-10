Trump ataca a Facebook y Twitter y pide a sus partidarios que se unan a ‘Truth Social’

Se ha iniciado el contraataque.

Expulsado por los grandes y multimillonarios propietarios de las redes sociales, Donald Trump ha decidido crear su propia plataforma.

Esuna red social con el sustantivo «verdad» en inglés: Truth Social.

Su objetivo, dijo Trump este pasado 20 de octubre de 2021, es darle voz a todos los que han sido censurados en las redes tradicionales, como él, y «enfrentarte a los gigantes tecnológicos» que deciden a quién expulsan y a quién no.

La compañía que planea llevar la nueva empresa de medios de comunicación del expresidente Donald Trump a la bolsa de valores subió aún más este 22 de octubre en medio de otro frenesí de transacciones.

Con dificultades, porque casi la versión privada de esta página fue profanada por un grupo de cibercriminales vinculado a Anonymous, informa The New York Times.

Los asaltantes crearon cuentas falsas para el expresidente, entre las que se encuentra Ron Watkins, teórico de referencia para las conspiraciones de QAnon, y Jack Dorsey, fundador de Twitter. Desde la cuenta de Trump, publicaron imágenes de cerdos defecando y diatribas llenas de insultos dirigidas a Dorsey, según se ha podido ver en capturas de la página distribuidas en otras redes sociales.

Según los cibercriminales, el ataque forma parte de sus esfuerzos en la “guerra en internet contra el odio”.

#BREAKING: Former President Trump to launch new social media service including an app called #Truth. pic.twitter.com/fHdCDDKACq

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 21, 2021