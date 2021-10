Hugo Pereira: “Alberto Rodríguez, delincuente ‘pateaPolicías’, cierra al salir”

Todo parte de una elemental cuestión de cálculo. A Pedro Sánchez le anda pidiendo el cuerpo en estos últimos días, tal y como informan fuentes de Moncloa a Periodista Digital, pues mandar al INEM a los ministros de Unidas Podemos.

Ya hemos mandado al INEM al delincuente ‘pateapolicías’ Alberto Rodríguez y ahora solo falta que desaloje Moncloa todo el Gobierno, empezando por Sánchez, y también, y sobre todo, esa panda de vividores de Unidas Podemos con Ministerios inventados que sufragamos todos los españoles y que Presupuestos tras Presupuestos, aun por encima, aumentan en cuantía y gasto.

Pedro Sánchez es un mentiroso, un oportunista, un caradura… todo lo que ustedes y yo también padecemos día tras día, pero no es tonto. Y su máximo objetivo vital es aposentar su trasero en La Moncloa sine die, para desgracia de los españoles. Y fíjense, en pocas horas los podemitas le han abierto dos frentes: la derogación de la reforma laboral y el rifirrafe con el Tribunal Supremo a cuenta del ‘pateapolicías’ Alberto Rodríguez. Y no solo eso.

El presidente del Gobierno está viendo cómo los suyos, los del PSOE, están exigiéndole contundencia y tachando de desleales a los miembros de la formación liderada por Ione Belarra. No se soportan entre sí. Y esto no es moco de pavo. Tener un Gobierno inestable, poco cohesionado, sin mentes brillantes que carecen de formación académica y experiencia laboral, todo esto tiene como producto el descalabro de España, de su política, de su sociedad y, sobre todo, de su economía.

El problema es que ahora mismo, con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en pleno apogeo, sería prácticamente un suicidio romper con los morados. Sin los PGE se acabó la legislatura y toca ir irremediablemente a las urnas antes de finales de 2023. Por esa razón, de momento, Sánchez prefiere no cortar el fino hilo que une a las dos formaciones y trata de capear cómo puede el temporal. Pero la tormenta política arrecia cada vez más y, sin ir más lejos, sus socios morados ya no se cortan a la hora de exigir en público una reunión para ver qué sucede con esos dos asuntos que tanto insomnio le están provocando a un Pedro Sánchez egocéntrico y ansioso por el poder y beneficios que le otorga ser el titular del Poder Ejecutivo.

Y parece que no hay, al menos por el momento, entendimiento posible: la reclamación de que se derogue la reforma laboral del Partido Popular y la petición de explicaciones por la decisión de Meritxell Batet por cumplir con la ley y desposeer de su acta de diputado al delincuente Alberto Rodríguez han enojado a Unidas Podemos. Sánchez, con respecto a la reforma laboral, está acorralado al tener que contentar a la todopoderosa Unión Europea y al diablo, Unidas Podemos. Sin la Unión Europea no llegará la panacea, los Fondos Europeos, y sin Unidas Podemos no hay Gobierno. Reconozco que esto es más difícil que elegir entre ‘¿a quién quieres más a papi o a mami?’. Más difícil.

Sin embargo, Yolanda Díaz, la titular de Trabajo, ya ha dicho claramente que ese compromiso es inexcusable y que hay que proceder a su derogación. ¿Y cuál es la reacción de Sánchez? Pues contemporizar e intentar contentar a los dos equipos, en este caso a ambas ministras, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, y su consecución es algo que resulta harto improbable.

Y otra de las cuestiones que se puede pasar por alto y que, en efecto, tanto preocupa a Sánchez es que a podemita Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le está comiendo la tostada al PSOE dentro del propio Gobierno e incluso la militancia del partido de Ferraz ve en ella una rival más que importante en unas futuras elecciones, tal y como destacaba el 16 de octubre de 2021 un sondeo de que publicó el diario La Razón.

No pintan bien las cosas en cuanto a la continuidad de este Gobierno. Yo ya estoy oliendo, ante los últimos acontecimientos y ante lo que los expertos tanto economistas, como Fran Simón, y periodistas, como Xavier Horcajo, nos vienen diciendo desde hace ya varias semanas, yo estoy oliendo, como decía, un adelanto electoral. Y aunque tengo miedo que en esas futuras elecciones pueda volver a salir victorioso el Sanchismo, porque en España hay muchos tontos, sí que tengo cierta esperanza de que acabemos de una vez y por todas con esta etapa tan oscura de nuestra Historia.