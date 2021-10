Paco González se pasa de sincero y revela sus dudas en COPE por el “facha” de Jiménez Losantos

Ocurría este domingo 24 de octubre en COPE, pero no precisamente en Tiempo de Juego: Paco González se sinceraba sin tapujos con Cristina López Schlichting en Fin de Semana, poco antes de iniciar su programa deportivo.

González respondía a muchas preguntas sobre su vida laboral planteadas por López Schlichting relacionadas con su trayectoria y, claro está, su salida de la Cadena SER y desembarco en COPE hasta que, tal y como ha comprobado Periodista Digital, llegaba el momento cumbre. La presentadora preguntaba sin complejos a González sobre sus prejuicios a la hora de fichar por la cadena episcopal y él respondía con tanta sinceridad que ‘escocía’ a algunos oyentes y al principal aludido, con quien ya tuvo una fuerte polémica precisamente a costa de su fichaje por COPE en el año 2014.

“Yo contra los curas no tenía prejuicios. Si los tenía políticos, si te digo la verdad. Al no estar Federico Jiménez Losantos, contra quien no tengo nada, pero que representaba una, no sé cómo llamarlo, una forma de entender la radio escorada hacia un sitio que había provocado que COPE fuera igual a fachas, pues yo si hubiera estado Jiménez Losantos yo me lo hubiera pensado”.

Y Paco González seguía con su explicación: “Pero no por él eh, cada uno que haga la radio que quiera y se lleve las lentejas a casa, pero yo creo que la audiencia de Tiempo de Juego, Carrusel en su momento, es súper diversa. Ahí hay de todo. Yo sabía que a muchos, si hubiese estado Jiménez Losantos, les hubiese costado mucho girar el dial. Les hubiese costado mucho, nos habrían dicho ‘mira, os quiero mucho pero no voy’”.

Polémicas a un lado, el resto de la entrevista resultaba entrañable para los oyentes, ya que estuvo plagada de las anécdotas profesionales del periodista deportivo. Contaba, por ejemplo González, que la primera vez que le toca hacer un programa largo, en Carrusel, es porque se va Antonio Martín Valbuena a una boda un sábado. “Mi primera vez que me pongo ante un micro durante 7 horas. Nada más empezar el programa: tragedia de Hillsborough, mueren 90 aficionados del Liverpool. No había móviles, era llamar, llamar y llamar con el teléfono fijo”.

Y algo curioso sobre una adicción: lo que puede que no todo el mundo sepa es que Paco González se toma una gran cantidad de Coca-Cola al día, hasta el punto de tener una máquina expendedora para él solo en el despacho. “De hecho es lo único que pedí cuando llegué a COPE. Mete un ruido… Es como el volcán de La Palma, está viejita la máquina”, bromea el periodista. Y es que se toma al día hasta 20 latas de refresco: “Yo la Coca-Cola normal no la puedo beber porque según le doy un trago se me llena la boca de azúcar, tomo la Light, sé que no es aconsejable y los médicos me dicen que 20 al día es una burrada, pero qué le vamos a hacer”.