«Si el sillón de Sánchez depende del de Calviño, la de economía se va a la calle»

Como escribe en Twitter Rosa Díez, si aún no han legalizado una cruz gamada para identificar españoles y constitucionalistas en Cataluña es porque los golpistas de ERC aun no lo han pedido.

Porque si se han plegado a las exigencias de los etarras y han votado ya en contra de ilegalizar los homenajes a los asesinos y secuestradores que salen de prisión.

Los mismos que impulsan una ley, para que nos cierren, nos frían a multas o nos encarcelen a los que todavía nos atrevemos a decir que los socialistas fueron responsables de la Guerra Civil del 36 y gestionaron con enfermiza crueldad cientos de chekas y decenas de miles de ejecuciones, no quieren molestar a los fanáticos del tiro en la nuca y el coche bomba, no vaya a ser que no le aprueben los presupuestos a su jefe.

Pablo Casado cree que los Presupuestos presentados por el Gobierno Sánchez «son la garantía segura de la ruina de España».

En una entrevista con Carlos Herrera, en la COPE, el presidente del PP ha y anunciado una enmienda a la totalidad.

Ha dicho textualmente que todas las previsiones en las que se basan son falsas y que este Gobierno lo hace todo al revés: primero ve cuánto gasto va a tener para comprar votos y luego intenta cuadrar a martillazos las cuentas mintiendo sobre los ingresos.