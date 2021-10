El tipo que compró Shiba Inu por un valor de 3.400 dólares en agosto de 2020 y hoy es multimillonario

Ni con la Lotería.

En lo que parece ser una de las operaciones más brillantes en el mercado de criptomonedas, un comerciante anónimo compró en agosto de 2020 Shiba Inu (SHIB) por un valor de 3.400 dólares, recoge Coin Telegraph.

Desde principios de octubre, el precio de la criptomoneda meme, creada como alternativa al dogecoin, sigue la tendencia alcista y ya ha incrementado su valor en un 947,7 % en los últimos 30 días, según muestran los datos del portal CoinGecko. Mientras, en el último año, el precio de la divisa digital se disparó más del 83.912.405 %.

En agosto del año pasado, la cuenta anónima adquirió Shiba Inu nueve veces por un total de 3.400 dólares en WETH.

This wallet bought roughly $8,000 of $SHIB last August.

It’s now worth $5.7 billion.

From $8,000 to $5.7 billion in roughly 400 days.

We may actually be looking at the greatest individual trade of all time. pic.twitter.com/LtdgQ83bKP

— Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) October 27, 2021