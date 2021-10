Clave Editorial con Hugo Pereira: «El ‘buenismo’ del Gobierno Sánchez y la muerte de un niño de 9 años»

Como cada sábado a las 20:00 horas, Hugo Pereira conduce ‘Clave Editorial’ en el canal de Periodista Digital en Youtube.

La actualidad, tanto nacional como internacional, el debate y el análisis minucioso de temas que nos afectan a todos, son la columna vertebral de un programa que tiene la vocación de convertirse en su programa de cabecera de información y entretenimiento.

Nos costó Dios y ayuda echar del Congreso al ‘rastas’ de Podemos, Alberto Rodríguez, ahora nacionalmente conocido como el ‘pateaPolicías’ que traducido significa ser un delincuente que ha pegado a un agente de la autoridad. Y este ignominioso era hasta hace dos telediarios un representante público, nos representaba a todos en la sede de la soberanía nacional. Alucinante. Pero aún así, como decíamos, nos costó sudor echarlo. Una condena absurda para el delito cometido, creo que es evidente que si ustedes o yo mismo pateásemos a un Policía no nos pondrían una tan solo una multita; además Meritxell Batet pidió un informe ad hoc y sin firmar a los letrados del Congreso para tratar de ir en contra del Tribunal Supremo (algo nunca visto en España) y así mantener en el puesto al ‘pateaPolicías’ y ahora, atención, esto ya es el ‘no va más’ tenemos que pagarle entre todos una indemnización como premio por haber cometido un delito. Sinceramente es incomprensible para mí esto. No tengo palabras para describir este insulto a la inteligencia humana y, en fin, este menoscabo a los españoles.

Y si hablamos ahora de economía real, la que afecta a nuestros bolsillos, seguro que ustedes ya estarán notando que siguen ganando lo mismo pero la vida les cuesta más. Y esto es debido a que Pedro Sánchez, con mucho ahínco, ha conseguido elevar el IPC a máximos históricos y esto es, en gran parte, debido a que no pudo hacer o, mejor dicho, no quiso hacer nada por bajar el otro máximo histórico que padecemos: la factura de la luz. Y digo que no quiso porque bajar, de verdad, la factura de la luz conlleva recaudar unos cuantos miles de millones menos para sufragar todos los chiringuitos creados, los Ministerios inventados, los asesores contratados a dedo y, ya puestos, los asesores de los asesores que a su vez son asesores del Gobierno. Lo digo porque tenemos más de 1000 asesores en el Gobierno.

Y desde luego no hay uno bueno. Porque las previsiones de crecimiento económico que maneja el Gobierno para este año 2021 y, también, para el próximo año 2022 no es que estén fuera de todas realidad. Es que literalmente son imposibles de conseguir. Los presupuestos para el 2022 que maneja el Gobierno son los peores presupuestos, en términos de previsión y gasto, los peores de toda la Historia Presupuestaria de España. Y no lo digo yo. Lo dice el Banco de España, el INE, el FMI y todas las firmas de prestigio.

El Gobierno Sánchez es incapaz de mentir hasta para elaborar unos puñeteros presupuestos. Es increíble.

Además, en el debate de ‘Clave Editorial’ nos acompañarán el economista Fran Simón y el periodista Ricardo Martín. Y, como siempre, contaremos con la presencia de Alfonso Rojo y JF Lamata.