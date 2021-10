Kiko Hernández revoluciona Telecinco y silencia ‘Sálvame’ confesando su auténtica condición sexual

Se hacen eco de la noticia los compañeros de la sección Tiramillas y lo recogemos en Periodista Digital, Kiko Hernández, el colaborador más emblemático del mundo rosa de Mediaset ha sorprendido al resto de colaboradores de Sálvame al hablar sobre su vida privada, algo que no suele hacer. En esta ocasión, su condición sexual ha sido el tema a tratar y sus explicaciones han dejado sin palabras al resto de compañeros del programa de Telecinco.

El programa estaba debatiendo la actualidad y el posible divorcio de Antonio David Flores y es entonces cuando Kiko Hernández ha comentado esta cuestión personal. «Soy asexual», ha afirmado. La reacción del resto de tertulianos y de la presentadora, Carlota Corretera.

Esta no ha dudado en indagar más sobre la cuestión. «Kiko, ¿esto lo tienes diagnosticado?» preguntaba entonces, no exenta de morbo, quien era la presentadora de turno del programa vespertino de Telecinco. Entonces, Kiko Hernández no se cortaba y daba algunos detalles personales más sobre el tema: «Si no tienes sexo, eres asexual»:

Pero esta justificación del colaborador no era ‘comprada’ como científica por el resto de los colaboradores del programa y compañeros de Kiko. Y la verdad es que pueden tener razón porque una persona calificada como ‘asexual’ en realidad se trata de alguien que no siente ningún tipo de atracción física hacia ningún sexo.

En cualquier caso, Kiko Hernández se ha mostrado convencido de su condición: «Soy asexual total. ¿Que surge? Pues perfecto, pero que no hay ningún complejo ni nada». Aclarado queda.