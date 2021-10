Tertsch cataloga el aplauso de Ónega a Sánchez por cerrar el Congreso durante la pandemia: «Rata bailando a la dictadura»

El comentario habría pasado desapercibido de no ser por un avezado tuitero que cazó el momento al vuelo.

Fernando Ónega, periodista de Onda Cero, reflexionaba el 28 de octubre de 2021 sobre el fallo del Tribunal Constitucional de declarar ilegal el segundo estado de alarma, exactamente lo mismo que sucedió con el primero.

El opinador gallego no estaba muy a favor de la decisión del TC y hasta aplaudía la decisión de Pedro Sánchez de cerrar el Congreso de los Diputados para evitar que se incrementase el nivel de crispación.

El pensamiento de Ónega hubiese pasado sin pena ni gloria de no ser por este internauta:

Esta fue la parrafada de Ónega en el programa ‘Más de uno‘, el que dirige y presenta Carlos Alsina, sobre el fallo del Constitucional:

Lo primero lo conocimos como cogobernanza. No acabo de ver dónde está lo inconstitucional, porque estamos en un Estado autonómico, la Sanidad está transferida y hubo reuniones telemáticas semanales de coordinación. Es cierto que se adoptaron decisiones contradictorias entre regiones. Es cierto que a veces echamos en falta el mando único que diera coherencia a las medidas; pero eso será torpeza o mal gobierno. No veo en qué contradice a la Constitución .

Pues no tanta como la relevancia que le dan los grandes analistas de este programa que escriben en periódicos de hoy. Entiendo que las razones para declarar inconstitucional el segundo estado de alarma son básicamente dos: se entregó la gestión de la crisis a las autonomías y el Gobierno burló el control parlamentario.

Para el colaborador de Carlos Alsina no se hurtó en modo alguno el control parlamentario que la oposición debía ejercer sobre el Gobierno Sánchez:

Otra cosa es hurtar el control del Parlamento. Pero el Congreso no estuvo cerrado ningún día laborable de los seis meses. Las limitaciones fueron sanitarias, de distancia de seguridad, teletrabajo y votación telemática. Lo más censurable es que el presidente informó poco de la pandemia y prefirió el populismo del sermón televisado.

Los diputados, faltaría más, pudieron hacer sus preguntas escritas como en situación de normalidad. Las que no hubo fueron las sesiones de control de los miércoles. Pero no me dirán los seis magistrados que eso viola la Constitución. Tal como se producen esas sesiones, yo creo que hay que agradecerlo, porque el país vio disminuida la crispación.