Conmoción: Pedrerol ‘despide’ a un histórico de ‘El chiringuito’ tras 11 años en el programa

“Termino mi etapa como redactor y editor de El Chiringuito tras 11 años. Un viaje maravilloso e inolvidable en mi vida. Nunca olvidaré la oportunidad que me dio Josep Pedrerol cuando aún estaba en la universidad. Gracias de todo corazón, Josep, me cambiaste la vida”.

Con estas palabras se consuma el adiós definitivo de Borja Mazarro, editor y redactor de ‘El Chiringuito de Jugones’ tras once años al pie del cañón. Una baja importante para el elenco de profesionales que forman parte del programa de Mega que presenta Josep Pedrerol, que no tiene más remedio que dejar marchar a uno de sus pupilos.

“He aprendido, me he formado y he crecido como periodista y persona junto a toda esa familia que siempre será la mía. Me llevo compañeros y amigos para siempre, experiencias y recuerdos imborrables, los mejores años de mi vida. Gracias a todos por haberlo hecho posible. Ahora, a por nuevos retos y aventuras”, concluye el periodista en un sentido mensaje publicado en sus perfiles sociales en el que da a entender que próximamente iniciará una nueva andadura profesional.

El propio Pedrerol no ha dejado pasar la oportunidad de despedirse de su compañero durante tantos años dejándole la puerta abierta. “Mucha suerte crack. Aquí tendrás siempre tu casa”, ha respondido el comunicador al mensaje de Borja Mazarro.