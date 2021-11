La Segunda Dosis: «Pepiño Blanco y su negocio millonario de puertas giratorias»

Cuando decimos que las libertades y la propia democracia cada día que pasa Pedro Sánchez y toda su banda de proetarras y golpistas en La Moncloa están en peligro, no solo nos referimos al continuo asalto del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, o a la compra de medios de comunicación y periodistas vía subvenciones, o el descrédito al que someten todas las instituciones que pisan o, en fin, a incumplir la legalidad y sus propias promesas diariamente.

No solamente nos referimos a eso.

También a aquellas empresas de lobby que tienen como único objetivo tener línea directa con el poder, influenciarlo y someterlo, así, a sus intereses empresariales y particulares. Y no debemos escatimar en palabras ni usar eufemismos para catalogar lo que en toda regla son unos ‘conseguidores’. Y de esto sabe mucho el exministro José Blanco.

Podrá ser legal pero, desde luego, es profundamente inmoral.

Fíjense: Pedro Sánchez ha decidido nombrar al exdirigente socialista Antonio Hernando nuevo jefe de Gabinete adjunto de la Presidencia del Ejecutivo y trabaja codo con codo junto a Óscar López, ya saben, el nuevo Iván Redondo de La Moncloa.

Pero la bonita relación entre Antonio Hernando y Óscar López ya viene de antes.

Ambos socialistas estuvieron juntos en el equipo de dirección del PSOE en la etapa de José Blanco como secretario del partido.

Como ustedes seguro recuerdan, Hernando fue la mano derecha de Sánchez quien lo eligió en febrero de 2016 para coordinar el grupo negociador con los partidos para intentar forjar el hoy día Gobierno ‘Frankenstein’; y, también, fue portavoz en el Congreso. Pero en mayo de 2017 dimitió del cargo y se alejó de la actividad política para acercarse a la empresa privada. Y fundó, junto a Pepiño Blanco, la ‘consultora’, entiéndanme bien, Acento Public Affairs.

Y no se crean que les costó sudor y lágrimas empezar a ganar dinero como a la mayoría de PYMES. Con menos de 10 trabajadores asalariados, según el Registro Mercantil, en 2020 la consultora facturo 2,1 millones de euros consiguiendo un beneficio de 612.000 euros, por cierto, 568.000€ más que en el año anterior.

Y ahora recapitulemos. Antonio Hernando, uno de los fundadores de esta consultora, ahora es un alto cargo del Ejecutivo, con línea directa con el poder que sí o sí acabará beneficiando la trayectoria de la consultora. Ya sea por subvenciones, contratos o por los propios contactos que consiga en esa posición de poder.

Sí es cierto que Hernando aseguró que ya no forma parte de tal consultora pero, desde luego, relación con José Blanco sigue teniendo y, consecuentemente, con Acento Public Affairs.

Este entramado lobista que tan mal huele, empero, no se queda ahí.

Otros políticos también forman parte de la consultora: el exministro de Sanidad con Rajoy, el expresidente del PP vasco Alfonso Alonso, la exvicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano. Y no solamente PP y PSOE. También fichó por la consultora Miquel Gamisans, de ERC; o Marcos Candela, de Podemos. Como ven, da igual el color. EL claro objetivo, y esto es lo importante, es maximizar el tráfico de influencias y forrarse. Y, además, como decíamos, le está saliendo extremadamente rentable.

En esta ‘Segunda Dosis’ de hoy vamos a desgranar y a ampliar toda esta información porque desde Periodista Digital tenemos muy claro con quien estamos: y no estamos de la mano, desde luego, de todos esos políticos golfos que no tienen pudor en usar, para forrarse y para someter al poder, los contactos, las influencias, dinero, incluso sobornos, que fueron adquiriendo a lo largo de su paso por la Administración y en cargos de responsabilidad Ejecutiva. No estamos con esos. Para nosotros eso es inmoral. Estamos de la mano de los ciudadanos de a pie que demandan una información no solo libre, que es algo fundamental, sino que también de calidad.