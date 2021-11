La Segunda Dosis: «Batet y todas sus artimañas para salvar al ‘PateaPolicías’ Alberto Rodríguez»

Que tenemos un Gobierno que mientras lleva a los españoles a una decadencia económica, política y social, favorece a todos los delincuentes y criminales habidos y por haber, es evidente.

Se llamen etarras, se llamen Alberto Rodríguez, se llamen golpistas catalanes o se llamen Francisco Javier Almeida -asesino del niño de 9 años-, todos encuentran un beneficio por parte del Gobierno.

A los etarras y proetarras se les permite convocar actos homenajes a los que acuden, además del socio principal de Sánchez, Bildu, también los de Podemos; con los golpistas catalanes el Gobierno Sánchez se reúne en mesas bilaterales o se inclina ante los Mossos D’Esquadra como si fueran un ejército de un Estado independiente; a los brutales criminales como Francisco Javier Almeida, que deberían pudrirse en la cárcel, que no son ni debieran ser reinsertarles, se les otorga el tercer grado y, con él, la libertad condicional y, de paso, un plus de productividad (es decir, un plus de dinero) al funcionario de prisiones que le otorgue ese tercer grado porque hay que vaciar las cárceles, dicen los progres; y a los Alberto Rodríguez se le premia con 18.000 euros de indemnización como regalo por patear a un Policía. Será legal pero, desde luego, profundamente inmoral y vomitivo.

Y no solo eso. Poco a poco vamos conociendo todas las triquiñuelas y artimañas que Meritxell Batet, Presidente del Congreso de los Diputados, además de una profunda sectaria socialista, intentó colar para mantener al delincuente Alberto Rodríguez con su escaño. Y todo lo que Batet trató de perpetrar es un profundo insulto hacia nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Fíjense: Meritxell Batet, ocultó en su carta al presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, que el letrado mayor de las Cortes la instó a ejecutar la inhabilitación del condenado Alberto Rodríguez tal y como establecía la sentencia del Alto Tribunal. Y a esto hay que sumarle ese informe ad hoc que le pidió a los letrados del Congreso que ninguno se atrevió a firmar, esto nunca ocurrió antes en España, es inaudito, y todo para ir en contra del Tribunal Supremo. Insisto, para ir en contra del Alto Tribunal. Además, a sabiendas que lo que estaba perpetrando era una aberración, obligada, eso sí, por Pedro Sánchez, que ningún Ministro mueve un dedo sin que Sánchez se lo diga, todos actúan colegiadamente y son cómplices, que quede claro. No se olviden que Batet es profesora de Derecho Constitucional en la Pompeu Fabra, sabe perfectamente lo que hace. Pero aún así prefirió tratar de ir en contra de la Ley. Porque tenemos un Gobierno que, como ustedes ya saben, no respeta las leyes, ni la Constitución, ni la independencia judicial, ni la separación de poderes, en general.