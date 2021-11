Alfonso Rojo desmonta el inútil ‘chiringuito’ de Irene Montero y sacude a Ábalos por su ‘doble vida’

Como todos los fines de semana, en ‘Clave Editorial’, el programa que lanzamos los sábados a las 20:00 en punto de la tarde por el canal de Youtube de Periodista Digital, Hugo Pereira aborda en directo, cara a cara y sin cortapisas a Alfonso Rojo.

El joven politólogo comienza preguntándole al veterano director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, corresponsal de guerra durante más de tres décadas, por el dramático aumento de las agresiones sexuales hacia las mujeres desde que Irene Montero es Ministra de Igualdad, y especialmente durante los primeros meses del año 2021, lo que pone de manifiesto la inutilidad de un Ministerio que año tras año aumenta en cuantía presupuestaria. Tanto Rojo como Pereira concluyen que la cartera ministerial de Montero es un ‘chiringuito inútil’.

Además, el director de Periodista Digital no escatima en adjetivos para analizar esa ‘doble vida’ de José Luis Ábalos.

Todos recordamos lo ocurrido el pasado 10 de julio. Pedro Sánchez nos sorprendía con una remodelación del Gobierno sin precedentes. Nunca ningún Presidente en toda nuestra Historia democrática había perpetrado semejantes cambios ministeriales y de altos cargos. Y de todos ellos un nombre, sobre todo, destacó: José Luis Ábalos. El que había sido el hombre de confianza de Pedro Sánchez, el que, sin prácticamente estudios, llegó a ser Ministro de Transportes y, por cierto, ganaba más de 92.000€ de sueldo al año que le pagábamos entre todos los españoles, cayó de la noche a la mañana. Y, desde ese momento, la pregunta era: ¿qué hizo caer al que era una de las personas con más poder en España? Y, poco a poco, como ya todos ustedes saben, las respuestas fueron aflorando.

Desde fuentes de Moncloa lo dejan claro: “Ábalos era un animal político y mediático, pero ha traicionado los principios socialistas por su ‘modo de vida’ o ‘doble vida’ oscura y caótica. Y el detonante no fue ese supuesto vídeo que dicen que existe de Ábalos y Koldo con mujeres. El verdadero detonante llegó cuando ya no solamente era insostenible su ausencia sino que también su presencia: «Siempre estaba cansado, dormido, bostezaba, llegaba tarde a las reuniones de la Ejecutiva y a los Consejos de Ministros», además de «no estar en ningún tema, ni controlar los suyos propios». Del escándalo ‘Plus Ultra’, por ejemplo, dicen fuentes de Moncloa, Ábalos ‘no tenía ni idea’. Es más, tal fue el abandono de sus tareas ministeriales que desde Moncloa son múltiples los que afirman que “quien realmente ejercía de ministro era Pedro Saura y no Ábalos”.