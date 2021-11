Hugo Pereira: “No solo Ábalos, Pedro Sánchez y sus acólitos no tardarán en caer también”

Si ustedes buscan en el diccionario hipocresía, traición, vergüenza y miseria les apareceré como sinónimo la palabra ‘socialista’. Porque eso es lo que históricamente y lo que en el presente es el socialismo.

Todos recordamos lo ocurrido el pasado 10 de julio. Pedro Sánchez nos sorprendía con una remodelación del Gobierno sin precedentes. Nunca ningún Presidente en toda nuestra Historia democrática había perpetrado semejantes cambios ministeriales y de altos cargos. Y de todos ellos un nombre, sobre todo, destacó: José Luis Ábalos. El que había sido el hombre de confianza de Pedro Sánchez, el que, sin prácticamente estudios, llegó a ser Ministro de Transportes y, por cierto, ganaba más de 92.000€ de sueldo al año que le pagábamos entre todos los españoles, cayó de la noche a la mañana. Y, desde ese momento, la pregunta era: ¿qué hizo caer al que era una de las personas con más poder en España? Y, poco a poco, como ya todos ustedes saben, las respuestas fueron aflorando.

Desde fuentes de Moncloa lo dejan claro: “Ábalos era un animal político y mediático, pero ha traicionado los principios socialistas por su ‘modo de vida’ o ‘doble vida’ oscura y caótica. Y el detonante no fue ese supuesto vídeo que dicen que existe de Ábalos y Koldo con mujeres. El verdadero detonante llegó cuando ya no solamente era insostenible su ausencia sino que también su presencia: «Siempre estaba cansado, dormido, bostezaba, llegaba tarde a las reuniones de la Ejecutiva y a los Consejos de Ministros», además de «no estar en ningún tema, ni controlar los suyos propios». Del escándalo ‘Plus Ultra’, por ejemplo, dicen fuentes de Moncloa, Ábalos ‘no tenía ni idea’. Es más, tal fue el abandono de sus tareas ministeriales que desde Moncloa son múltiples los que afirman que “quien realmente ejercía de ministro era Pedro Saura y no Ábalos”.

Sea como fuere, no podemos dejar de decir tres cosas: 1) lo verdaderamente relevante de este asunto no es qué hacía Ábalos por las noches en su vida privada sino lo que dejaba de hacer en su vida pública y en sus obligaciones como Ministro por el modo de vida que llevaba, 2) la destitución de Ábalos no podemos entenderla tan solo por esto que estamos contando, hay que sumarle, además, el fiasco de la moción de censura en Murcia y todo lo que vino después, 3) Y otro de los motivos por los que el PSOE se quiere deshacer al completo de Ábalos, porque, insisto, todas estas filtraciones provienen de La Moncloa y, sobre todo, del aparato de Ferraz, otro de los motivos es por todo lo que sabe: conoce a la perfección los chanchullos, los trapos sucios y, en fin, toda la fontanería de Moncloa. Y por eso quieren callarlo y desacreditarlo a toda costa.

La muerte política y social de Ábalos ya ha llegado y para quedarse. Pero no pierdan la esperanza porque lo próximo que viene, tal y como apuntan los expertos, es el fin de Pedro Sánchez y de este Gobierno que nos está llevando en caída libre a una crisis económica sin paliativos. Máximo histórico en la factura de la luz, máximo histórico de inflación, máximo histórico de deuda y déficit, de desempleo juvenil, de paro estructural, en fin, como os venimos contando en Periodista Digital, todo el edificio presupuestario del 2021 se ha venido abajo y el de 2022 seguirá el mismo camino. El tappering, esto es, que los Bancos Centrales dejen de comprar deuda a los países, es inminente. Ya está aquí. Y España, no olvidemos, es un país sobreendeudado. Además, la panacea socialista, los Fondos Europeos, no están llegando ni en cantidad, ni en tiempo ni en forma. ¿Y qué está haciendo el gobierno ante esto? Pues 1) negarlo y esconderlo con datos trucados: como esos casi 20 millones de afiliados que dice el Gobierno pero que si leemos la letra pequeña ese dato incluye las personas que están en ERTE (que están desempleadas) y los autónomos en cese de actividad y 2) a pesar de todo, el Gobierno sigue gastando más y más y más. No ha reducido el gasto público sino que al contrario: con los Presupuestos del año 2022 que el Gobierno Sánchez aprobará junto con sus socios etarras y golpistas pretende gastar más.

De hecho uno de los Ministerios que más va a crecer en presupuesto en el 2022, concretamente un 14,4% y superando los 525 millones, es el de Irene Montero. El inventado e inútil Ministerio de Igualdad aumentará en presupuesto al tiempo que las agresiones sexuales hacia las mujeres han crecido un 30% desde que Irene Montero es ministra, ratificando, insisto, esa inutilidad del Ministerio.

Se llama socialismo y comunismo, queridos amigos.